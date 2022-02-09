"إنستغرام" تطرح ميزات جديدة تسمح للمستخدمين بإدارة حساباتهم بشكل كامل

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي للصور الأشهر في العالم، ”إنستغرام“، الثلاثاء، طرح ميزات جديدة وعناصر تحكم إضافية على منصتها الرقمية تمكن المستخدم من إدارة محتوى حسابه الشخصي بشكل أفضل.

وأضافت الشركة ميزة ”Your Activity“ التي تتضمن إمكانية الحذف الجماعي أو أرشفة المنشورات والقصص ”Stories“ وفيديوهات ”Reels“.

وكانت الشركة قد بدأت في اختبار الميزة الجديدة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلا أنها أصبحت متاحة منذ أمس لجميع المستخدمين.

وسيسمح قسم ”Your Activity“ للمستخدمين بإدارة حساباتهم بشكل كامل، أي يمكنهم حذف أو وأرشفة منشوراتهم وقصصهم، بالإضافة إلى إدارة تفاعلاتهم مثل التعليقات والإعجابات وردود الأفعال على القصص.

علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون أيضا من فرز المحتوى والتفاعلات الخاصة بهم وتصفيتها بحسب التاريخ، كما سيتمكنون من البحث عن التعليقات السابقة والإعجابات والردود على القصص في نطاقات زمنية محددة.

وأوضحت ”إنستغرام“ أن الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين أيضا بالعثور على المحتوى الذي تم حذفه أو أرشفته مؤخرا، والتحقق من تاريخ سجل البحث (history)، والعودة إلى الروابط التي تمت زيارتها.

كما سيتمكن المستخدمون أيضا، مع الميزة الجديدة، من عرض مقدار الوقت الذي تم قضاؤه على المنصة.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الأيقونة الجديدة عن طريق النقر على القائمة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم النقر على ”Your Activity“.

كما أعلنت ”إنستغرام“ عن إعادة طرح ميزة ”فحص الأمان“ التي عملت على تحديثها، والتي تم اختبارها للمرة الأولى في تموز/يوليو الماضي للمستخدمين الذين تعرضت حساباتهم للاختراق، وأتاحت استخدامها الآن لجميع المستخدمين.

وقالت الشركة: ”يوجه فحص الأمان الأشخاص من خلال الخطوات اللازمة لتأمين حساباتهم؛ بما في ذلك التحقق من نشاط تسجيل الدخول، ومراجعة معلومات الحساب الشخصي، والتحقق من الأجهزة التي تشارك معلومات تسجيل الدخول، وتحديث معلومات الاتصال الخاصة باسترداد الحساب، مثل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني“.

ووجهت ”إنستغرام“ حديثها إلى المستخدمين بالقول: ”لإكمال فحص الأمان، انتقل إلى حسابك الشخصي وانقر على القائمة في الزاوية اليمنى العليا، ثم على (الإعدادات)، ثم (الأمان)، ثم آخيرا انقر على (فحص الأمان)“.

الجدير بالذكر، أن ”إنستغرام“ أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر وضوحا وشفافية بشأن الأمان والخصوصية بالنسبة لمستخدميها، وجاء ذلك بعد ضغوطات كبيرة من قبل النقاد والسياسيين (مثل نواب الكونغرس الأمريكي) والمدافعين عن سلامة الطفل، حيث واجهت الشركة العام الماضي العديد من الانتقادات والشكاوى بخصوص المراهقين وصغار السن.

وردا على ذلك، وعدت الشركة بتقديم المزيد من أدوات تحكم الأمان الجديدة والرقابة الأبوية خلال العام الجاري، وكان أبرزها إعلانها بأنها ستخفي ”المحتوى الضار المحتمل“ في الخلاصة ”feed“ لمحاولة استعادة ثقة المستخدمين في المنصة من جديد.