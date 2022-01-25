خاصية جديدة في "تويتر" للتغريد مع المقربين فقط

يختبر موقع تويتر ميزة جديدة أطلق عليها اسم ”سرب“ أو ”Flock“، تتيح للمستخدم مشاركة تغريداته مع مجموعة معينة من الأشخاص يتم اختيارهم بناء على رغبته، بحسب ما كشفت تقارير مختصة.

وعلى غرار ميزة ”Close Friends“ في منصة الصور ”انستغرام“، كانت ”تويتر“ قد ألمحت إلى الميزة الجديدة في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، لكنها أطلقت عليها في ذلك الوقت اسم ”Trusted Friends“ أو ”الأصدقاء الموثوق بهم“.

ونقلت مواقع تقنية عن المسرب الموثوق ومطور الهواتف المحمولة المشهور على مستوى العالم، أليساندرو بالوزي، قوله إن الميزة سيتم إطلاقها رسميا في غضون أيام، وبدأت في أخذ شكلها النهائي“.

وشارك بالوزي متابعيه عبر ”تويتر“، بعض الأفكار حول كيفية عمل الميزة الجديدة، حيث أوضح أنه يمكن للمستخدم إضافة ما يصل إلى 150 عضواً في قائمته المفضلة، مشيراً إلى أن أعضاء ”Twitter Flock“ هم من يمكنهم فقط رؤية التغريدات أو الرد عليها.

وأكد بالوزي أن المستخدم يستطيع إزالة أي حساب من قائمته في أي وقت مع عدم تلقي الحساب المحذوف أي إشعارات.

وإذا كان المستخدم مضافا إلى قائمة ”Flock“ لشخص ما وقام بإرسال تغريدة، أشار بالوزي إلى ظهور ملصق أسفل تلك التغريدة يقول: ”يمكنك رؤية هذه التغريدة لأن كاتبها أضافك إلى Flock“.

ورأى المتابع الشهير أن هذا التنبيه مميز لأنه يسهل على المستخدم التمييز بين الأشخاص المقربين له والآخرين على ”تويتر“.

ولإرسال تغريدة إلى قائمة ”Flock“ الخاصة بالمستخدم، أوضح بالوزي أن التطبيق سيعرض خياراً قبل إرسالها، ما يتيح الاختيار بين كل المتابعين له أو الآخرين المحددين في القائمة.

وتعد الميزة الجديدة هي الثانية من نوعها التي تستهدف سلامة الخصوصية، بعد أن أطلقت ”تويتر“ ميزة ”المجتمعات“ أو ”Communities“ في سبتمبر من العام الماضي، وهي ميزة مماثلة تتيح للمستخدم التواصل مع المستخدمين ذوي الاهتمامات المشتركة عبر التطبيق.

بدورها، قالت المتحدثة باسم شركة تويتر، تاتيانا بريت: ”يعمل تويتر دائماً على طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على الانخراط في محادثات صحية.. ونحن نستكشف حالياً طرقاً للسماح للأشخاص بالمشاركة بشكل أكثر خصوصية“.

ويرى النقاد أن الميزة الجديدة ”منطقية“ تماما لـ“تويتر“، حيث يحتفظ الكثير من المستخدمين بحسابات منفصلة للحفاظ على خصوصية بعض التغريدات، مشيرين إلى أن هذه الميزة ستسمح لهم بالحفاظ على وضعين للتواصل على حساب واحد.