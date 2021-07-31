"تلغرام" يوسع نطاق مكالمات الفيديو إلى 1000 شخص

أعلن فريق ”تلغرام“ عن تحديث رئيس يتضمن عددا من الابتكارات، أبرزها إتاحة مكالمات فيديو جماعية تصل إلى 1000 شخص، إلى جانب التحكم في ضبط سرعة تشغيل المقاطع.

وقال موقع ”engadget“، إنه جرى تحسين جودة الصورة ودقتها لرسائل الفيديو، كما تم إضافة القدرة على توسيع الفيديو إلى العرض الكامل للدردشة، بحسب بيان رسمي من ”تلغرام“.

وسيمكّن تطبيق ”تلغرام“، بحسب البيان، ما يصل إلى 30 مشاركًا من بث الفيديو من الكاميرا أو صورة الشاشة في وضع مكالمات الفيديو، مبينًا أن التحديث يوفر دعمًا لما يصل إلى 1000 مشاهد.

ويمكن الآن من خلال استخدام تطبيق مشاهدة بث المحاضرات والحفلات الموسيقية والمناسبات الأخرى، كما يسعى المطورون، بحسب تقارير متداولة، إلى إجراء تحديثات من شأنها إزالة الحد الأقصى لعدد المشاهدين.

ويوفر تطبيق التراسل الفوري العالمي ميزة إرسال مقاطع الفيديو بدقة أعلى، ويسمح للمستخدمين بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة وإرسالها إلى مستخدمين آخرين.

ولم يكشف تطبيق ”تلغرام“ عن الدقة، التي سيتم تضمينها لرسائل الفيديو، إلا أنها من المتوقع أن تكون أعلى من ذي قبل، ويمكن للمستخدمين في المحادثات الفردية الآن عبر تطبيق ”تلغرام“ مشاركة شاشاتهم بصوت هواتفهم الذكية، بدلًا من مشاركة الشاشات بدون صوت، كما كان الأمر في السابق.

ومن خلال التحديث الجديد لتطبيق ”تلغرام“، يتيح مشغل الفيديو لمستخدمي التطبيق ضبط سرعة تشغيل الفيديو، ويتوفر بسرعة 0.5 أو 1.5 أو 2X على أجهزة ”أندرويد“.

ويظهر عبر التحديث خيار لحذف الرسائل تلقائيًا في الدردشات بعد شهر واحد، حيث يمكن لمستخدمي ”تلغرام“ الآن اختيار حذف رسائل الدردشة الخاصة بهم تلقائيًا بعد شهر، وذلك خلافًا لما كان الأمر عليه في السابق، حيثُ كان بإمكان المستخدم اختيار حذف الرسائل بعد يوم أو أسبوع فقط.

في حين حصل محرر الوسائط بالتطبيق على ميزات جديدة من شأنها أن تساعد المستخدمين على ”الرسم بدقة أكبر“ على الصور ومقاطع الفيديو.

ويمكن تغيير حجم الفرشاة في المحرر، وتم إجراء تحسينات على الكاميرا المدمجة في نظام التشغيل ”Ios“، وأيضًا تقديم ميزات إعادة تعيين كلمة المرور الجديدة، ودمج رسوم متحركة جديدة في تطبيق ”تلغرام“.