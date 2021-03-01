"تويتر" تطلق ميزة جديدة على غرار "كلوب هاوس"

كشفت شركة ”تويتر“ عن ميزة جديدة تدعى ”تويتر سبيسيس/Twitter Spaces“، مستوحاة من تطبيق ”كلوب هاوس“، الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة.

وقال أحد مديري الشركة كيفون بيكبور، إنه قد تمت دعوة حوالي 3000 شخص لاختبار الميزة، وتم بالفعل تفعيلها لدى 1000 مستخدم، بحسب ما نقلت صحيفة ”بيزنس ستاندرد“.

وأشار خبراء إلى أن الشركة تختبر الميزة على نظامي iOS وأندرويد بالتزامن، لعدد من المستخدمين عشوائيا، وحتى الآن لم تحدد موعد إطلاقها الرسمي، وتستخدمها الباقة المختارة من المستخدمين بعد تثبيت إصدار تجريبي محدد من تطبيق ”تويتر“.

وتسمح الميزة للمستخدمين بإنشاء غرف للمحادثات الصوتية، يمكن لمتابعيهم الانضمام إليها للاستماع للتسجيلات الصوتية والمشاركة في المحادثة.

وأوضح الخبراء أن الميزة لا تزال في مرحلة التجارب الأولية، وحتى الآن تسمح لأي شخص الاستماع إلى التسجيلات الصوتية، وتمنح منشئ الغرفة القدرة على تحديد من يمكنه التحدث في الغرفة.

ويبدو أن هذه الخاصية مستوحاة من تطبيق ”كلوب هاوس“، الذي أثار ضجة كبيرة في الأسابيع الماضية، بعد مشاركة شخصيات بارزة في غرفه الصوتية، بما في ذلك مؤسس ”فيسبوك“ مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ وإيلون ماسك.