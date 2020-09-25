تسريب البرمجيات السرية لـ Windows XP على الإنترنت

تسربت شيفرة البرمجية السرية لنظامي التشغيل Windows XP و Windows Server 2003 من مايكروسوفت عبر الإنترنت.

تم نشر ملفات Torrent لكل من شيفرة مصدر أنظمة التشغيل على مواقع مشاركة الملفات المختلفة هذا الأسبوع، وهي أول مرة تتسرب فيها شفرة المصدر لنظام التشغيل Windows XP علنا، على الرغم من أن الملفات المسربة تدعي أن هذه الشفرة قد تمت مشاركتها بشكل خاص لسنوات.

ووفقا لموقع ”ذا فيرج“، تم التحقق من صحة الشيفرة، والتواصل مع مايكروسوفت لطلب التعليق على التسريب.

ومن المستبعد أن يشكل هذا التسرب الأخير لشفرة المصدر تهديدا كبيرا للشركات التي لا تزال تستخدم نظام Windows XP.

هذا وأنهت مايكروسوفت دعم Windows XP مرة أخرى في عام 2014، على الرغم من أن الشركة استجابت لهجوم البرامج الضارة WannaCry الهائل بتصحيح غير عادي في برمجيات Windows XP في عام 2017.

وفي حين أن هذه كانت المرة الأولى التي تظهر فيها شفرة مصدر Windows XP علنًا، إلا أن مايكروسوفت تدير برنامج أمان حكومي خاصا (GSP)، يسمح للحكومات والمنظمات بالوصول المحدود إلى شفرة المصدر والمحتوى التقني الآخر.

ولا يعتبر هذا التسريب الأخير، أول مرة تظهر فيها برمجيات نظام التشغيل على الإنترنت، فقد تسرب ما لا يقل عن 1 غيغا بايت من البرمجيات السرية ذات الصلة بويندوز 10 قبل بضع سنوات.