”فيسبوك“ يطلق ميزة جديدة لوقف إزعاج الإشعارات

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ عن إطلاق ميزة جديدة ”Quiet Mode“ يمكنها وقف وتشغيل الإشعارات مؤقتا مع التذكير بذلك عند فتح التطبيق.

لكن ”فيسبوك“ أشار إلى أن بعضا من الإشعارات مثل تحديثات الخصوصية، يلزم إرسالها إجباريا، ولاسيما أنه ليس من الواضح تماما ما الإشعارات التي سيتم إعفاؤها من الوضع الجديد.

ومع ذلك، لا يجب الخلط بين الوضع الجديد وبين إعداد ”كتم الإشعارات الفورية“، الذي يتيح للمستخدم إيقاف الإشعارات الفورية فقط، وليس تلك الموجودة داخل الميزة لفترة زمنية محددة.

ومن المقرر أن يتم العثور على هذه الميزة الجديدة في لوحة معلومات ”Your Time on Facebook“ على فيسبوك، التي تمت إضافتها مرة أخرى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018.

وأوضحت ”فيسبوك“ أنها ستضيف اتجاهات من أسبوع لآخر، وتتبع الاستخدام خلال النهار مقابل الليل، وعدادا لعدد الزيارات الإجمالي، وأعلنت الشركة أنه سيتم طرح هذه الميزة الآن لمستخدمي iOS وسيصل لمستخدمي ”أندرويد“ في شهر أيار/مايو المقبل.

ومن المقرر أن يعمل الوضع الهادئ الجديد يدويا وعن طريق جدول زمني محدد من اختيار المستخدم، وبناء عليه، ستتوقف الإشعارات مؤقتًا داخل التطبيق، مثل إشعارات ”Facebook Watch“.

وأصدرت ”فيسبوك“ بيانا قالت فيه: ”نظرا لأننا جميعا نتكيف مع الإجراءات الجديدة والبقاء في المنزل، فإنه كان لازما وضع حدود لكيفية قضاء الوقت على الإنترنت“.

وبينت أن ذلك ”سواء كان لمساعدة المستخدم على التركيز على عائلته وأصدقائه، أو النوم دون تشتيت الانتباه أو إدارة كيفية قضاء وقت في المنزل“.

وأشارت إلى أن ”لدينا أدوات يمكنها مساعدة المستخدم في إيجاد التوازن الصحيح لكيفية استخدام فيسبوك“، إضافة إلى اختصارات جديدة لإعدادات الإشعارات ولوحة تفضيلات الأخبار.