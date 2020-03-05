غوغل ومايكروسوفت تقدمان خدمة مجانية لدعم جهود الشركات في مكافحة كورونا

دفع تفشي فيروس كورونا المستجد عددًا من كبرى الشركات والمؤسسات إلى الانتقال للعمل عن بُعد، إذ أعلنت ”غوغل“ و“مايكروسوفت“ أنهما ستمنحان للشركات حق الاستخدام المجاني لأدوات عقد المؤتمرات عن بُعد لفترة محدودة.

وأكدت ”غوغل“ أنها ستوفر وصولاً مجانيًا إلى الميزات ”المتقدمة“ لجلسات Hangout Meets المستخدمة لعقد مؤتمرات الفيديو على الإنترنت، وذلك لجميع عملاء ”جي سويت“ و“جي سويت التعليمية“ على مستوى العالم حتى يوم الأول من شهر تموز/يوليو المقبل.

وتتيح تلك الخدمة للمؤسسات استضافة اجتماعات تصل إلى 250 مشاركًا، وبثا مباشرا لما يصل إلى 100 ألف مشاهد في نطاق واحد، وتسجيل وحفظ الاجتماعات في Google Drive، وفقًا لما ذكره موقع ”theverge“.

وعادةً، تفرض ”غوغل“ رسومًا إضافية بقيمة 13 دولارًا لكل مستخدم شهريًا على هذه الميزات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى ”جي سويت – G Suite“ ضمن فئة ”المشروعات المعقدة“، والتي تضيف ما يصل إلى 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة ”مايكروسوفت“ أنها ستقدم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا مدته 6 أشهر على مستوى العالم للحصول على فئة متميزة من نظام مايكروسوفت.

وصمم الإصدار في الأصل لتمكين المستشفيات والمدارس والشركات في الصين من العمل بسرعة على نظام مايكروسوفت، وهي متاحة الآن على مستوى العالم، لكن عند التسجيل للحصول عليه سيُطلب من المستخدم العمل مع شريك مايكروسوفت أو أحد أعضاء فريق المبيعات لإعداده.

وستنشر مايكروسوفت في الـ10 من شهر آذار/مارس الجاري تحديثًا للإصدار المجاني من الأنظمة التي سترفع القيود المفروضة عن عدد المستخدمين الذين يمكن أن يكونوا جزءًا من النظام، ويسمح لهم بجدولة مكالمات الفيديو والمؤتمرات.

وكانت ”غوغل“ و“مايكروسوفت“ قد استجابتا لطرق مكافحة فيروس كورونا المستجد عن طريق إلغاء المؤتمرات التي كانت ستعقد في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين.

وأوقفت ”غوغل“ أيضًا معظم السفر الدولي للموظفين، وأوصت مايكروسوفت بأن يعمل الموظفون عن بُعد للمساعدة في منع انتشار المرض.