”إنستغرام“ يتيح ميزات جديدة عبر ”ويندوز 10‎“

أطلق تطبيق ”إنستغرام“ بعض الميزات، عبر أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل ”ويندوز 10″، وسيلاحظ المستخدمون تغييرات طفيفة عند فتح التطبيق.

وقام إنستغرام بتحديث برنامج ويندوز الخاص به لتحويله إلى تطبيق الويب التدريجي (PWA)، وهذا يعني أن المستخدم سيتفاعل بشكل جيد مع موقع ”إنستغرام“ على الويب من خلال غلاف يجعله يبدو وكأنه تطبيق أصلي.

ومن مزايا التحديث الجديد، يمكن تحميل الصور مباشرة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كما يتيح الإصدار الجديد على الأقل إرسال واستقبال الرسائل المباشرة، وهو شيء لا يتوفر أيضا على نطاق واسع في إنستغرام.

وتعتبر تجربة Windows 10 مفيدة للشركة التي سمحت بتطبيق نظام Windows الخاص بها مع ظهور تحديثات بشكل غير منتظم، والآن بعد أن استخدمت PWA، ستكون هذه الميزات أكثر ثباتا.