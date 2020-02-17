”سبيس إكس“ تنجح في الإطلاق الخامس لأقمار الإنترنت الفضائي

نجحت شركة ”سبيس إكس“ لتكنولوجيا الفضاء في عملية الإطلاق الخامس لأقمار ”ستارلينك“، ولكنها أخطأت في الهبوط بصاروخ ”فالكون 9.“

وتضمن إطلاق ”سبيس إكس“ دفعة من 60 قمرا صناعيا من طراز ”ستارلينك“ إلى المدار، مما يمثل خامس إطلاق عام لمجموعة من 60 قمرا صناعيا من هذه المركبة الفضائية الصغيرة، والثالثة هذا العام وحده في مبادرة تجارية مستمرة لتوفير إنترنت فائق السرعة بجميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تصل خدمة الإنترنت فائق السرعة الأولية عبر أجزاء من أمريكا الشمالية في وقت لاحق من هذا العام بعد وجود أكثر من 700 قمر صناعي في المدار، وبذلك يصل مجموع الأقمار الصناعية إلى 300 قمر لـ ”ستارلينك“ في المدار، مما يوسع نطاق ريادة ”سبيس إكس“ كأكبر مشغل تجاري للأقمار الصناعية في العالم.

ويهدف مشروع ”ستارلينك“ إلى أن تنشر ”سبيس إكس“ مجموعة من الأقمار الصغيرة ذات المدار الأرضي المنخفض التي ستعمل مع بعضها البعض بالتنسيق؛ من أجل توفير اتصال إنترنت واسع النطاق، عالي السرعة ومنخفض التكلفة للمستخدمين.

والهدف الحالي، هو إطلاق ما يكفي من الأقمار الصناعية للبدء في تقديم الخدمة للعملاء في الولايات المتحدة وكندا في وقت لاحق من هذا العام؛ من أجل تقليل التأخر أو التباطؤ في اتصالات الإنترنت، يليه بدء تشغيل الخدمة في نهاية المطاف على الصعيد العالمي، بانتظار المزيد من التوسع في إرسال الأقمار.