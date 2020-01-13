رواد إنترنت يقلدون طريقة هروب كارلوس غصن

حذرت شركة ”ياماها“ للآلات الموسيقية من ظاهرة جديدة منتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يلتقط في إطارها رواد إنترنت صورا لهم وهم في صناديق آلات موسيقية مقلدين الطريقة التي قد يكون استخدمها كارلوس غصن للفرار من اليابان.

وكان الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان، فر إلى لبنان نهاية كانون الأول/ديسمبر، بعدما كان أفرج عنه في اليابان بكفالة مع منعه عن السفر بانتظار محاكمته بتهم مالية.

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أنه تمكن من الإفلات من عمليات التدقيق والصعود إلى طائرة خاصة باختبائه في علبة آلة موسيقية، ومنذ ذلك الحين يقلد رواد إنترنت كارلوس غصن من خلال التقاط صور لهم في علب تستخدم عادة لحماية الآلات الموسيقية الكبيرة.

ففي صورة نشرت عبر ”تويتر“ ظهرت شابة وهي ملتوية داخل علبة مبطنة مخصصة لقيثارة، فيما تظهر صورة أخرى شخصا واقفا في علبة كونترباص.

وجاء في تغريدة على ”ياماها ويند ستريم“ الحساب التابع للشركة والذي يوفر معلومات حول الآلات الهوائية ”نشرت تغريدات كثيرة لأشخاص في علب آلات ضخمة، ولتجنب حادث مأساوي الرجاء عدم القيام بذلك، فعلب الآلات الموسيقية مصممة لاحتواء آلات موسيقية والرجاء استخدامها لغرضها الصحيح“.

ونقلت ”وول ستريت جورنال“، عن مصادر لم تسمها، مطلعة على التحقيق في تركيا، قولها إن الصندوق الذي كان يختبئ فيه كان يحمل ثقوبا لكي يتمكن من التنفس، ونشرت الصحيفة صورة لصندوق أسود كبير استخدم على ما قالت في فرار غصن وعثر عليه في الطائرة.