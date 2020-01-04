غوغل يعيد تطبيق ”توتوك“.. تكذيب لمزاعم أن الإمارات تستخدمه للتجسس

أعادت شركة غوغل تطبيق المراسلة توتوك ToTok إلى متجر ”غوغل بلاي“، في تكذيب على ما يبدو لمزاعم أن الحكومة الإماراتية تستخدمه للتجسس.

ولاحظ مستخدمون عودة التطبيق إلى متجر غوغل، بينما لايزال محذوفا على متجر آبل ستور.

ويستخدم تطبيق ”تو توك“ الإماراتي في الدردشة والاتصالي المرئي وتبادل الفيديو والنصوص، بشكل مشابه لتطبيق واتس آب، ويختلف عن تطبيق ”تيك توك TikTok“ الصيني.

وحقق التطبيق رواجا فائق خلال الأشهر الأخيرة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تحقيقا زعمت فيه أن التطبيق ”هو أداة تجسس لحكومة الإمارات“، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين زعمهم أن التطبيق يتيح للحكومة الإماراتية الوصول إلى محادثات وتحركات المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية.

ونفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات، تلك المزاعم قائلة في بيان أن ”الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات يمنع منعا تاما التجسس وأيا من أشكاله، وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة معاقب عليها وفق القوانين المطبقة“، مشيرة إلى أن ”الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين“.

وأكدت الهيئة أن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الانترنت المعتمدة في الإمارات ”تخضع لهذه المعايير وتنفذها ويتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة“، وأن الامارات ”ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى لتبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات (بلوك شين) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي“.