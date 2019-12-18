”فيسبوك“ و“إنستغرام“ تحظران إعلانات الأسلحة والسجائر الإلكترونية

أصدرت كل من ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ قرارًا بحظر الترويج للعلامات التجارية التي تحمل توجهًا ترويجيًا لإعلانات الأسلحة والسجائر الإلكترونية عبر صفحاتهما.

ولن تكتف المنصتان الاجتماعيتان العالميتان بحسب موقع engadget، بقرار حظر إعلانات الأسلحة والسجائر الإلكترونية، لكنهما ستمدان مجال سيطرتهما إلى فرض ”قيود خاصة“ على المشاركات بمنتجات مثل الكحول والمكملات الغذائية التي لم يثبت صحة تداولها.

من جانبه، قال مسؤولو ”فيسبوك“ إنه من أجل إنفاذ القواعد الجديدة، يجب أن تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة.

وأكد متخذو القرار، أن المنصة في طريقها لعمل وتقديم أدوات لمساعدة منشئي المحتوى على احترام السياسة الجديدة، مثل تحديد متطلبات الحد الأدنى للسن أو محتواها.

وهذه هي المرة الأولى التي يحتل فيها موقع الفيديوهات والصور العالمي ”إنستغرام“ ما يمكن أن يطلق عليه دور مؤثر وان كان ينظر إليها البعض على أنها خطوة جاءت متأخرة.

يذكر بأن هذه الخطوة من قبل عملاقي التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام)، تأتي بعد انتقادات حادة كانت قد وجُهت لهما في السابق، بعد سماحهما لنجوم ”السوشيال ميديا“ بالإعلان عن المنتجات الضارة، بما في ذلك المُوجهة لمتابعيهم دون السن.