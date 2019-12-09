تسريبات تكشف تطوير ”خرائط غوغل“ لميزة جديدة لضمان سلامة المستخدمين‎

كشفت تسريبات جديدة، رصدها الخبراء في برمجيات تطبيق ”خرائط غوغل“ إضافة الشركة العالمية لميزة أمان جديدة للمشاة الذين يستخدمون التطبيق للتجول ليلًا.

وفقًا للبرمجيات التي اكتشفها مطورو منتدى ”XDA“ لمراقبة تطورات تطبيقات الأندرويد، تختبر خرائط غوغل ميزة جديدة من شأنها تمكين المستخدم من اختيار طرق المشاة المضاءة جيدًا.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عن المطورين قولهم: إن ”الميزة ستوضح الشوارع المضاءة جيدًا بتظليلها باللون الأصفر“.

ومن جانبها لم تعلن ”غوغل“ بعد رسميًا عن هذه الميزة، ولم تعلق على طلبات الصحيفة، ولكن يُذكر أن فكرة تحديد الطرق جيدة الإنارة لا تعتبر جديدة، إذ طرح الفكرة أحد المستخدمين العام الماضي، ولاقت تغريدته الكثير من القبول وأكثر من 250 ألف إعجاب عندما كتب: ”أتمنى أن تطرح خرائط غوغل وضعًا مخصصًا للسير إلى المنزل ليلًا، إذ يبدو أن التطبيق يقود المستخدم إلى طرق ضيقة ومظلمة في المدن دائمًا“.

ويشير الخبراء؛ إلى أن هذه الميزة قد يتم طرحها في الهند أولًا كرد فعل على موجة العنف الجنسي المستمرة ضد النساء، والتي تناولها الإعلام على نطاق واسع.

ولم يتضح بعد كيف ستعمل هذه الميزة بالضبط، أو كيف تخطط غوغل لجمع المعلومات عن أضواء الشوارع، ولكن من المتوقع أن تجند غوغل المستخدمين في هذه المهمة وتحفزهم على إرسال بياناتهم عن الشوارع.

وإذا تم طرحها، ستنضم الميزة إلى المزايا الأمنية الأخرى التي طرحها غوغل مؤخرًا بهدف تحسين تجربة المشاة، والتي شملت توجيهات الواقع المعزز التي تستخدم كاميرا الهاتف لإظهار الارشادات على المباني المحيطة، فضلًا عن إصدار التوجيهات اللفظية لأولئك الذين يعانون من ضعف البصر.