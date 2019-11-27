”تويتر“ تلغي ملايين الحسابات الشهر المقبل‎

كشفت شركة ”تويتر“ أنها ستحذف ملايين الحسابات غير النشطة الشهر المقبل؛ لإتاحة المزيد من الأسماء المحجوزة بالفعل، والتي تعتبر غير نشطة.

وحذرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية من أن ”تويتر“ تخطط لحذف الحسابات غير النشطة في يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في خطة من شأنها أن تكلف ملايين المستخدمين حساباتهم.

ويؤثر هذا الإجراء على المستخدمين الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول إلى حسابهم على الإطلاق في الأشهر الـ6 الماضية، وبدأت الشركة بالفعل إخطار المستخدمين بأن حساباتهم معرضة لخطر الحذف.

وقالت الشركة في بيان: ”كجزء من التزامنا بخدمة المحادثة العامة، نعمل على إلغاء الحسابات غير النشطة لتقديم معلومات أكثر دقة ومصداقية يمكن للناس الوثوق بها عبر (تويتر)، وجزء من هذا الجهد يتمثل في تشجيع الناس على تسجيل الدخول واستخدام الموقع بنشاط عند إنشائهم الحساب، كما هو مذكور في سياسة الحسابات غير النشطة“.

ولحماية الحساب من الحذف، يجب تسجيل الدخول قبل 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعلى الرغم من أن هذا الإجراء سيتم في 11 ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الشركة لم توضح متى ستكون أسماء هذه الحسابات المحذوفة متاحة للجمهور مرة أخرى.

ولذلك يتعين على المستخدمين الذين يسعون لتغيير أسماء حساباتهم لأسماء محجوزة بالفعل الانتظار حتى تعلن الشركة موعد توفرها.

وفي حين أعرب بعض المستخدمين عن سعادتهم بإتاحة أسماء محجوزة لحسابات غير نشطة، أشار البعض الآخر إلى أن هذا الإجراء سيحذف حسابات استخدمها المتوفون سابقًا.

وقال أحد المستخدمين: ”أشعر بالاستياء من أنني سأفقد القدرة على الوصول إلى حسابات شريكتي وأصدقائي المتوفين، ينبغي أن تقوم الشركة بتحرير أسماء المستخدمين دون القضاء على عمل وكلمات أولئك الذين لم يعودوا موجودين“.