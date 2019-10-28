غوغل تسعى لشراء ”فيتبت“ للأجهزة القابلة للارتداء

قالت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، إن غوغل قدمت عرضًا للاستحواذ على ”فيتبت“ الأمريكية لصناعة الأجهزة القابلة للارتداء، مستهدفة السوق المزدحمة لمتعقبات اللياقة البدنية والساعات الذكية.

وفي حين تعمل غوغل، شأنها شأن شركات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى مثل أبل وسامسونج إلكترونيكس، في تصنيع الهواتف الذكية، فإنها لم تطرح أي منتجات حتى الآن في مجال الأجهزة القابلة للارتداء.

وقالت المصادر إنه من غير المؤكد أن تسفر المفاوضات الجارية بين غوغل و“فيتبت“ عن صفقة، طالبة عدم كشف هويتها نظرًا لسرية الأمر، ولم يتضح السعر الدقيق الذي عرضته غوغل على ”فيتبت“.

وارتفعت أسهم ”فيتبت“ 27% بفعل الأنباء، لتصبح القيمة السوقية للشركة 1.4 مليار دولار، وارتفع سهم ”ألفابت“، المجموعة الأم لشركة غوغل، 2% إلى 1293.49 دولار.

وسيتزامن إبرام صفقة لشراء ”فيتبت“ مع استمرار تآكل حصتها المهيمنة في قطاع تتبع اللياقة البدنية على يد شركات مثل ”هواوي تكنولوجيز“ و“شياومي“ الصينيتين.

ترصد متعقبات اللياقة البدنية خطوات المشي اليومية للمستخدمين والسعرات الحرارية المحروقة والمسافات المقطوعة، وتقيس أيضًا عدد درجات السلم التي يصعدونها وفترات النوم وجودته ومعدل ضربات القلب.