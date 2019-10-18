لأول مرة.. القرود تتفوق على البشر في اختبار للذكاء

أظهرت دراسة جديدة أن ذكاء القردة تفوق على البشر في اختبار يهدف إلى قياس المرونة المعرفية، في سابقة من نوعها.

وقارنت التجربة، التي أجراها فريق من باحثي علم النفس في جامعة ”ولاية جورجيا“ الأمريكية، بين ذكاء البشر وقرود ”المكاك“.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، طُلب من كلتا المجموعتين التفاعل مع شاشة تعمل باللمس وتعرض 4 مربعات ذات أنماط مختلفة.

وعندما يضغط المشارك في التجربة على المربعات بالتسلسل الصحيح، يظهر مثلث بدلًا من أحد المربعات، وعند الضغط على المثلث يتلقى المشارك مكافأة، والتي كانت موزة للقرود ونقاطًا أو أغنية صغيرة للبشر.

ولاختبار مدى مرونة القدرات المعرفية في القرود والبشر، بدأ الباحثون في إظهار المثلث على الشاشة من البداية، ووجدوا أن القردة كانت أكثر ميلًا لتصديق أنه يمكن أن تحصل على المكافأة بمجرد لمس المثلث.

في المقابل، أصر البشر على اعتماد الطريقة التي اعتادوا عليها، وهي الضغط على المربعات أولًا بالتسلسل الأصلي قبل الضغط على المثلث.

وإجمالًا، اكتشف 70 % من القردة أنها تستطيع الضغط على المثلث فقط للحصول على المكافأة وتخطي الضغط على المربعات، في حين أصر 61% من البشر على استخدام الطريقة المعتادة بدلًا من اختصار الخطوات والضغط على المثلث للحصول على المكافأة.

وقالت جوليا واتزيك، الباحثة في الدراسات العليا بجامعة جورجيا الحكومية، في بيان لها:“لم نعد نندهش عندما تتفوق علينا القردة، وقد يرجع اعتماد البشر لنفس الطريقة في التجربة والذي يشير إلى قلة المرونة المعرفية إلى تدريبنا لأطفالنا على التفكير بنفس طريقتنا بدلًا من تركهم يبتكرون طرقًا وأساليب جديدة“