مسؤول: (دو) الإماراتية للاتصالات لا ترى ثغرات أمنية في تكنولوجيا الجيل الخامس لهواوي

قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، سليم البلوشي، اليوم الأحد، إنّه لا يرى دليلًا على مخاوف أمنية بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي تكنولوجي.

وأضاف البلوشي في تصريح لـ“رويترز“، أنّ ”هواوي شريكتنا في شبكة الجيل الخامس.. من المنظور الأمني.. لدينا معاملنا الخاصة في الإمارات ونزور معاملهم.. لم نر أي دليل على وجود ثغرات أمنية فيما يتعلق بالجيل الخامس بالتحديد“.

وتحذر واشنطن حلفاءها من استخدام أجهزة هذه الشركة الصينية وتقول إنها تنطوي على مخاطر أمنية.

ونفت هواوي مرارًا المزاعم الأمريكية التي أُثيرت هذا الشهر أثناء زيارة أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية إلى السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وتستخدم الدول الثلاث معدات هواوي.

ولدى سؤاله عن تهديد الولايات المتحدة بوقف تبادل المعلومات المخابراتية مع الدول المستخدمة لأجهزة هواوي، رد البلوشي بأن هذا مبعث قلق.

وقال البلوشي: ”قطعًا هذا مصدر قلق بالتأكيد.. لكن مثل هذا الأمر في يد الحكومة.. نتبع مسارات حكومتنا ونحن خاضعون لجهة تنظيم (الاتصالات)“.