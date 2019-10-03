مايكروسوفت تكشف موعد إطلاق ويندوز 10X ”لايت“ للحواسيب ثنائية الشاشة

خلال حدث خاص في مدينة نيويورك، أعلنت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، عن موعد إطلاقها ”ويندوز 10 إكس لايت“، وهو نسخة خاصة من نظام التشغيل (ويندوز 10) تمتاز بأنها مخصصة للحواسيب الشخصية الثنائية الشاشة.

وقالت مايكروسوفت: ”إن نظام (ويندوز 10 إكس) سيكون متاحًا على الأجهزة الثنائية الشاشة، وذات الشاشة القابلة للطي اعتبارًا من خريف عام 2020، وذلك بالتزامن مع موسم العطلات“. ويشمل ذلك حواسيب (سيرفس) من مايكروسوفت، وحواسيب شركائها: أسوس، وديل، وإتش بي، ولينوفو، وأضافت أن الأجهزة سوف تتفاوت في الحجم، والتصميم، والمواصفات، ولكنها جميعها ستعمل بمعالجات إنتل، بحسب موقع ”ذا فيرغ“.

ويعد نظام التشغيل ويندوز نظامًا كبيرًا ومتخمًا وفقًا للمعايير الحديثة لمستخدمي الكمبيوتر اللوحي والهاتف، وهذا أمر معروف بين مستخدميه، لكن في كل مرة حاولت مايكروسوفت تبسيطه، ثار المستخدمون. والآن، تجري الشركة محاولة أخرى باستخدام ويندوز 10 إكس الذي تم الإعلان عنه للتو، ويبدو أنها تعلمت من أخطائها.

من جانبها، أفادت مايكروسوفت بأن مستخدمي نظام (ويندوز 10) الحاليين سيكونون قادرين على استخدام (ويندوز 10 إكس) دون الحاجة إلى تعلم التحكم في النظام الجديد، نظرًا لتشابه النظامين.

ومع ذلك، فإن نظام التشغيل الجديد يقدم بعض المزايا المتقدمة التي تعطي الأولوية لاستخدام الحواسيب المتعددة الأوضاع، وأثناء التجوال.

وأعلنت مايكروسوفت اليوم عن حاسوب شخصي ثنائي الشاشة يعمل بنظام (ويندوز 10إكس)، وقالت إن شركات أخرى، بما في ذلك: أسوس، وديل، وإتش بي، ولينوفو تعتزم إطلاق حواسيب شخصية تعمل بهذه النسخة الخاصة من نظام ويندوز 10.

وقالت الشركة: إن (ويندوز 10 إكس) يقدم أفضل ما في نظام (ويندوز 10) ولكنه طُوِّر لتقديم تجارب فريدة للحواسيب الثنائية الشاشة والمتعددة الأوضاع.

وأضافت الشركة أنه مع حاسوب ثنائي الشاشة ونظام (ويندوز 10إكس)، سوف يُنجز الناس شؤونهم في الخارج أسرع من ذي قبل، بما في ذلك: كتابة الملاحظات على إحدى الشاشتين، إلى جانب استعراض مشروع على الشاشة الأخرى.