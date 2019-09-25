أعطال غامضة في أجهزة شركات إنتاج بهوليود بسبب ”غوغل كروم“

ضربت استوديوهات هوليوود هذا الأسبوع، أعطال غامضة، شلت حركة حواسيب معالجة الأفلام والمسلسلات الشهيرة، وقد أعلنت شركة غوغل أنها كانت السبب.

وكشفت ”غوغل“ في بيان صدر الأربعاء، أن تحديث متصفح الويب ”غوغل كروم“ تضمن خللاً يجعل التطبيق يتعارض مع برنامج تحرير الأفلام الذي أعدته شركة Avid.

وقال البيان: ”اكتشفنا مؤخرًا أن تحديث كروم ربما يكون تضمن خللًا يجعله يضر بأنظمة أجهزة macOS التي لم يتم تفعيل خاصية حماية تكامل النظام (SIP) فيها، ولقد أوقفنا الإصدار مؤقتًا حتى الانتهاء من تحديث جديد يعالج المشكلة“.

وكشف الخبراء أن برنامج ”Avid“ تطلب إيقاف تشغيل خاصية حماية تكامل النظام، من أجل الوصول إلى وحدة معالجة الرسوميات graphics card، الأمر الذي تسبب في تعارض التحديث مع أنظمة الملفات الأساسية.

واعتقد الجميع في البداية أن التعطل الجماعي لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Mac، كان ناجمًا عن فيروس كمبيوتر أو مشكلة في برنامج Avid لتحرير الأفلام، وهو برنامج شائع استخدامه بين شركات الإنتاج في هوليوود.

وكانت الحواسيب تغلق نفسها تلقائيًا، ولا يمكن إعادة تشغيلها، الأمر الذي عطل قدرة الاستوديوهات على معالجة المسلسلات والأفلام.

يذكر أن العطل أثر على عدة استوديوهات في هوليوود، وأدى إلى تعطل في إنتاج مسلسل ”موديرن فاملي“ من بين مسلسلات وأفلام أخرى.