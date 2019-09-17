”سناب شات“ يبث الحياة في صور السيلفي بهذه الميزة (فيديو)

كشفت شركة ”سناب“ عن وضع جديد للتصوير السيلفي ثلاثي الأبعاد 3D Camera داخل خدمتها الاجتماعية سناب شات، حيث يمكن للمستخدمين التقاط صور سيلفي لوجوههم مع إضافة التأثيرات البصرية المختلفة، بحيث يمكنهم مع المتابعين أن يشاهدوا الصورة من منظور مختلف عبر تحريك هواتفهم في كل الاتجاهات.

وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمي الهواتف الذكية المزودة كاميراتها الأمامية بتقنية التقاط عمق الميدان Depth of Field مثل هواتف آيفون إكس والأحدث منها من هواتف آبل، بينما أي هاتف آخر يمكنه مشاهدة هذا التأثير بعد التقاطه، وذلك عبر تحريك الهاتف في كل الاتجاهات، وكأنك تقف أمام وجه صاحب الصورة وتتحرك بجسمك في مختلف الاتجاهات.

وتعهدت الخدمة بتوفير الميزة للمزيد من الهواتف خلال الفترة المقبلة، بحيث يمكن للمزيد من المستخدمين الاستمتاع بها، سواء عبر التقاط صور ومشاركتها عبر حساباتهم على الخدمة، أو من خلال الاحتفاظ بتلك الصور ثلاثية الأبعاد لوجوههم ونشرها على مختلف المنصات الأخرى، ولكن من غير الواضح ما إذا كان التأثير الـ3D سيزول عند مشاركة الصورة خارج ”سناب شات“ أم لا.

يذكر أن الميزة تم الكشف عنها من جانب ”سناب“ ضمن فعاليات المؤتمر الخاص بإطلاق الجيل الجديد من نظاراتها للواقع المعزز Spectacles 2 منذ أشهر العام الجاري.