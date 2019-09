”سناب شات“ يبث الحياة في صور السيلفي بهذه الميزة (فيديو)

View this post on Instagram

شركة ”سناب“ تكشف عن وضع جديد للتصوير السيلفي ثلاثي الأبعاد 3D Camera داخل خدمتها الاجتماعية سناب شات، حيث يمكن للمستخدمين التقاط صور سيلفي لوجوههم مع إضافة التأثيرات البصرية المختلفة، بحيث يمكنهم مع المتابعين أن يشاهدوا الصورة من منظور مختلف عبر تحريك هواتفهم في كل الاتجاهات. . وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمي الهواتف الذكية المزودة كاميراتها الأمامية بتقنية التقاط عمق الميدان Depth of Field مثل هواتف آيفون إكس والأحدث منها من هواتف آبل، بينما أي هاتف آخر يمكنه مشاهدة هذا التأثير بعد التقاطه، وذلك عبر تحريك الهاتف في كل الاتجاهات، وكأنك تقف أمام وجه صاحب الصورة وتتحرك بجسمك في مختلف الاتجاهات. . #إرم_نيوز #سيلفي #سناب_شات #سنابشات #فيديو #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #selfie #snapchat????