تسريب البصمات الحيوية لأكثر من مليون شخص

تعرضت قاعدة بيانات ضخمة لأداة البصمات الحيوية BioStar 2، والتي طورتها شركة Superma البريطانية، لتسريب بيانات عملائها الحساسة وبصماتهم الحيوية والذين يتنوعون بين موظفين في أجهزة شرطة حكومية، وشركات للخدمات الأمنية، وبنوك حول العالم.

وتضمنت قاعدة البيانات المخترقة بصمات أصابع وأعين مليون شخص، إلى جانب 30 مليون سجل تحتوي على بيانات حساسة من عناوين الموظفين السكنية وتاريخهم الوظيفي بشركاتهم وأرقام هواتفهم وإيميلاتهم وكلمات مرورهم.

وأكدت الشركة البريطانية في بيانٍ رسمي أنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع لحماية عملائها وضمان سلامة بياناتهم، حيث قامت الشركة بإغلاق قاعدة البيانات 13 أغسطس/آب، بعد اكتشافها من جانب باحثي شركة VLNMasters للأمن المعلوماتي يوم 5 أغسطس/آب.

وكان على قائمة العملاء المتضررين من هذا التسريب شرطة ”متروبوليتان“ الإنجليزية، والتي تحقق حاليًا في الواقعة وصحة تعرض بيانات موظفيها الشخصية بالكامل للتسريب، وكذلك هيئة مهرجان ”القرية الدولية“ السنوي في دبي، والذي يتضمن 15000 موظف.