”أبل“ تطلق تحديثًا جديدًا يعالج الثغرات الأمنية

أصدرت شركة ”أبل“ تحديث ”iOS 12.4“ الجديد، والذي قد يكون آخر تحديث لنظام التشغيل ”iOS 12″؛ نظرًا لوجود النسخة اللاحقة ”iOS 13“ بالفعل في النسخة التجريبية العامة الآن.

ويقدم الإصدار الجديد ”iOS 12.4″، الذي يأتي بعد شهرين من آخر تحديث ”iOS 12.3.1″، ميزة ”الترحيل“ لـ“آيفون“، والتي يمكن استخدامها لنقل البيانات مباشرة من جهاز ”آيفون“ قديم إلى جهاز جديد.

وبخلاف ميزة الترحيل، يركز التحديث الجديد على إصلاح الثغرات والمشكلات الأمنية، ويقوم بإعادة تمكين ميزة Walkie-Talkie، ويتضمن إصلاحًا أمنيًا لتطبيق Walkie-Talkie على ساعة ”أبل“ Apple Watch أيضًا.

وقامت ”أبل“ بتعطيل ميزة Walkie-Talkie على ساعاتها؛ بعد ظهور مشكلة أمنية سمحت لمستخدمي ”آيفون“ بالاستماع إلى المحادثات.

ويأتي التحديث ”iOS 12.4“ أيضًا بإصلاحات أمنية لمشكلات في تطبيق ”فيس تايم“ و“سيري“.

كيفية تثبيت التحديث ”iOS 12.4“

لتنزيل التحديث وتثبيته، يحتاج المستخدمون إلى التوجه إلى: الإعدادات> عام > تحديث البرنامج وسترى التحديث مع سجل التغيير، وحجم التحديث هو 395 ميغابايت.

ونظرًا لأن التحديث لا يزال في مرحلة الطرح الأولية، فهناك احتمال لعدم حصول جهازك عليه حاليًا، وفي هذه الحالة يمكنك إعادة المحاولة لاحقًا.