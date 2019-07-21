بسبب الأطفال.. غرامة بملايين الدولارات تطارد ”غوغل“

كشفت تقارير حديثة أن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، اتخذت قرارًا بتغريم شركة ”غوغل“ ملايين الدولارات لانتهاكها خصوصية الأطفال على موقع ”يوتيوب“.

وتفيد التقارير بأن القرار الذي جرى اتخاذه يستند إلى انتهاك ”غوغل“ أحد قوانينها، التي تهدف إلى حماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا وبياناتهم على الإنترنت، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ورغم الكشف عن القرار، إلا أنه لم يتم الكشف عن قيمة الغرامة بالضبط، وأي شروط إضافية حتى الآن، كما أن تنفيذ الغرامة أصبح مهمة وزارة العدل الأمريكية.

ويأتي قرار الغرامة لعدم توفير ”غوغل“ الحماية الكافية للأطفال الذين يستخدمون ”يوتيوب“، إضافة إلى جمع بياناتهم بطريقة غير مناسبة، ما يعد انتهاكًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA).

ومن المثير للقلق لدى المستخدمين، هو كيفية جمع ”يوتيوب“ معلومات بشأن الأطفال، ونشر إعلانات تستهدفهم بشكل خاص، إضافة إلى ورود تقارير تفيد بأن المتحرشين بالأطفال يتركون تعليقات غير لائقة على مقاطع الفيديو التي تعرض الأطفال.

وهذا العام، حظر ”يوتيوب“ مؤقتًا القدرة على نشر أي مقطع فيديو يعرض طفلًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، جرى تغريم ”فيسبوك“ 5 مليارات دولار بعد فضيحة تسريب المعلومات الشخصية للمستخدمين.

كما طالت الغرامة، في وقت سابق من هذا العام، تطبيق ”تيك توك“ بقيمة 5 ملايين دولار، بعد مزاعم جمعه أسماء وعناوين بريد إلكتروني وصورَ ومواقع أطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

ولم يعلق أي من المتحدثين باسم ”غوغل“ أو لجنة التجارة الفيدرالية على الأمر حتى الآن.