تنبيه حذف حساب إنستغرام وإخفاء ردود تويتر.. اكتشف المزايا الجديدة على مواقع التواصل

شهد الأسبوع الماضي عددًا من المزايا الجديدة التي أطلقتها تطبيقات ”الشات“ والشبكات الاجتماعية المختلفة سواء للحفاظ على خصوصية المستخدمين أو تقديم شيء جديد، لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.

مزايا إنستغرام الجديدة

أعلنت شبكة إنستغرام عن سياسات جديدة لإدارة الشبكة من خلال تنبيه المستخدمين إلى أن حساباتهم اقتربت من الحظر أو الحذف تمامًا في حال قاموا بأي تصرفات على الشبكة مخالفة لقواعدها وسياساتها للاستخدام.

ويأتي التنبيه في صورة رسالة تنبيهية نصها:

“ If you post something that goes against our guidelines again, your account may be deleted ”، ويعني أنه في حال قام المستخدم بنشر أي منشورات تخالف قواعد النشر الخاصة بإنستغرام، سيتم حذف حسابه فورًا.

إلى جانب ذلك فإن إنستغرام كشف عن وجود طريقة يمكن للمستخدم من خلالها مطالبة إدارة الشبكة بمراجعة قرارها وذلك من خلال الضغط على خيار المطالبة بإعادة النظر في القرار قبل اتخاذه.

بالإضافة إلى ميزة التنبيه الجديدة، فإن نظام مراقبة وتقييم المحتوى المنشور على الشبكة الاجتماعية سيتم تطويره بحيث يتم إيقاف المستخدمين الذين يسيئون استخدامها من خلال الإضرار بالآخرين على الشبكة من خلال التعليق بعبارات مؤذية لمشاعرهم أو التحرش بهم في التعليقات، وذلك سيكون من خلال حظر من يقوم بالعديد من تلك الأفعال خلال حيز زمني محدد، ولكن الشبكة لم تكشف هذا الإطار الزمني لتفويت فرصة التلاعب بالنظام على المخالفين.

كما بدأت شبكة الصور الاجتماعية توسيع تطبيق قرارها الجديد الخاص بإخفاء علامات الإعجاب على الصور والفيديوهات المختلفة على المنصة في العديد من البلاد على مستوى العالم، وذلك كيلا يكون ذلك مقياسًا رئيسًا لقيمة المنشورات، بالإضافة إلى رفع الحرج عن المستخدمين من أصحاب أعداد المتابعين القليلة.

مزايا تويتر الجديدة

طرحت تويتر تصميمًا جديدًا كليًا لموقعها الإلكتروني ليصبح أقرب في تصميمه إلى تطبيق الموبايل، وبالتالي تصبح المنصة أسهل في الاستخدام على مختلف الأجهزة لتصبح تجربة المستخدم على تويتر أكثر سهولة وانسيابية، وذلك من خلال تثبيت القوائم التي يحتاج إليها المستخدم طوال رحلته داخل المواقع في الجانب الأيسر من الشاشة، إلى جانب تثبيت أحدث الموضوعات الرائجة في الجانب الأيمن وأسفلها ستجد الحسابات المقترحة لك لتقوم بمتابعتها.

وقدمت تويتر كذلك في كندا بشكل تجريبي ميزة إخفاء بعض التعليقات Replies على تغريداتك، مع الإبقاء على زر أسفل يمين تغريدتك يمكن لمتابعيك من خلاله الوصول لتلك الردود التي قمت بإخفائها.

مزايا واتساب الجديدة

أعلنت شركة واتساب أنها تعمل على تطوير ميزة جديدة خاصة بتحرير الصور والفيديوهات داخل التطبيق نفسه وسيتم تخزينها على هاتفك في صورة ملف منفصل عن الملف الأصلي، بحيث يمكنك الاحتفاظ بالاثنين ومشاركة أي منهما مع أصدقائك على مختلف التطبيقات.