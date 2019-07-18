ابتكار دراجة روبوتية لتوصيل الطلبات للمنازل (فيديو)

ابتكرت شركة ناشئة دراجات روبوتية مستقلة يمكنها أن تحل محل السعاة في جميع أنحاء العالم.

كشفت شركة ”ريفراكت للذكاء الاصطناعي“ النقاب عن روبوت توصيل الطلبات للمنازل، يدعى ”ريف 1“.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يستطيع روبوت ”ريف 1“ البالغ طوله 1.5 متر، السير بسرعة تصل إلى 15 ميلًا في الساعة على عجلاته الثلاث.

وبحسب الشركة، يستطيع الروبوت حمل ما يعادل حوالي 4 أو 5 أكياس بقالة في صندوقه، ويتميز بتصميمه الخفيف والذكي، والذي يمكّنه من استغلال ممرات الدراجات والطرق الضيقة، مما يجعله أكثر فعالية في تسليم الطلبات.

وقال ماثيو جونسون روبرسون، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة في بيانه عند إطلاق الروبوت: ”لقد أنشأنا أكثر المركبات المستقلة كفاءة من حيث الحجم والشكل“.

وأضاف: ”نظامنا خفيف الوزن وسهل الحركة وسريع بما يكفي للعمل في ممر الدراجات وعلى الطريق، وهو يحل مشكلة المناطق ذات الطقس السيئ، والتي تمنع استخدام الدرونز“.

يزن الروبوت حوالي 45 كجم ويحمل 4.8 متر مكعب من البضائع، ويقود نفسه إلى الوجهة، ويمكن للمستلم استخدام رمز الفتح المرسل إليه في رسالة نصية لاستلام أغراضه، بإدخال الرمز في لوحة مفاتيح بسيطة.

وتخطط الشركة لاختبار الدراجة مع المطاعم، قبل أن تتوسع في النهاية إلى أنواع أخرى من عمليات توصيل الطلبات.