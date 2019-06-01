دراسة تحذّر: ”تويتر“ يخفض معدل ذكاء الطلاب بنسبة 40%

لطالما حذر الخبراء من آثار كثرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وضررها على الصحة النفسية والعقلية.

ففي دراسة حديثة، كشف خبراء أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر سلبًا على مستويات الذكاء.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجد باحثو جامعة ”القلب المقدس الكاثوليكية“ في ميلانو، أن استخدام تويتر ساهم في انخفاض معدل ذكاء الطلاب بنسبة 25-40 %، وأوضحوا أن الانخفاض كان ملحوظًا للغاية بين الطلاب المتفوقين.

وفي حين أن جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة ”تويتر“ قال في العام الماضي، إن شركته مسؤولة عن إنشاء إطار نظامي للمساعدة في تشجيع إجراء نقاش ومحادثات صحية أكثر، بالإضافة إلى تشجيع التفكير النقدي، إلا أن نتيجة هذه الدراسة الحديثة تؤكد أن لمواقع التواصل الاجتماعي تأثيرًا سلبيًا على الدماغ.

وفي الدراسة، فحص الباحثون بيانات حوالي 1500 طالبًا خلال العام الدراسي من 2016 إلى 2018، واختبار معدل ذكائهم من خلال منحهم رواية تعود لـ 1904 تناقش مشاكل المعرفة الذاتية وتدمير الذات.

طلب الباحثون من نصف الطلاب مناقشة وتحليل النص على ”تويتر“ مع تقديم المحاضرين ردودهم الخاصة لتنشيط النقاش، بينما اعتمد النصف الآخر على المحاضرات التقليدية.

وجد الباحثون أن أولئك الذين استخدموا ”تويتر“ شهدوا انخفاضًا كبيرًا في درجاتهم أثناء الاختبارات، وقال الباحث جيان باولو: ”تويتر ضار للغاية، لا أستطيع أن أجزم بأن تويتر يسبب تغيير شيئًا ما في الدماغ، ولكن أستطيع التأكيد على أنه يساهم فعلًا في تغيير في السلوك والأداء“.

ويحذر الباحثون من استخدام تويتر لمناقشة مشاكل وقضايا اليوم، ويأتي ذلك نتيجة ما كشفته الدراسة من تأثير تويتر السلبي على القدرات المعرفية.