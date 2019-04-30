فيسبوك يعلن عن أكبر تغيير.. شاهد التصميم الجديد للموقع وتعرف على أحدث مزاياه (صور)

يبدو أن ”فيسبوك“ سيخسر لقب ”العملاق الأزرق“ بسبب التحديث الجديد، والذي أعلنته الشركة خلال مؤتمرها للمطورين F8 2019، حيث كشفت الشركة عن تصميم جديد يسيطر عليه اللون الأبيض مع تقليل المساحات التي كانت يتركز فيها اللون الأزرق، خاصة في الجانب العلوي من الخدمة في مربع البحث سواء على موقع الويب أو تطبيق الموبايل.

وأشار ”فيسبوك“ إلى أن التصميم الجديد يعلي من شأن ميزة الستوريز Stories والتي تختفي بعد مرور 24 ساعة، وهو ما كان قد ركز عليه مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي مارك زوكربرج في منشوره حول رؤية فيسبوك المستقبلية للتواصل الاجتماعي بأنه يعتمد أكثر على محتوى لا يبقى للأبد على الشبكات الاجتماعية ويتحكم ناشروه في عمره الافتراضي ومن يتمكن من الاطلاع عليه، حيث تحتل منطقة الستوريز قطاعًا بارزًا من تصميم واجهة موقع الويب وكذلك تطبيق الموبايل، مقارنة بالمساحة العرضية الضئية التي تحتلها منطقة كتابة المنشورات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعات المناقشة Groups ستكون محور ارتكاز التحديث الجديد سواء على طريقة استخدامك لفيسبوك أو لتصميم فيسبوك نفسه، حيث ستلاحظ ظهورًا مكثفًا لمجموعات المناقشة باستمرار سواء كنت تستخدم ميزة الفيديوهات Facebook Watch أو كنت تقوم بالتسوق عبر متجره الإلكتروني MarketPlace، وكذلك سيقترح عليك العملاق الاجتماعي المزيد من المجموعات التي تتناسب مع اهتمامك باستمرار، ويرجع هذا التركيز الشديد على الجروبات إلى أن ”فيسبوك“ اكتشف أن حوالي 400 مليون مستخدم على متنه يتفاعلون بشكل نشط داخل مجموعات المناقشة.

كما أن ”فيسبوك“ أضاف ميزة جديدة تعتمد على التعرف على أصدقاء جدد Meet New Friends من خلال المجموعات الاجتماعية التي تتفاعل معها سواء في مجموعات المناقشة الافتراضية على متنه أو في حياتك الحقيقية سواء في مدرستك أو جامعتك أو مكان عملك أو حتى في الحي الذي تسكن فيه.

سيصل التحديث الجديد إلى مستخدمي موقع الويب بنهاية العام الجاري، بينما بدأ بالفعل وصول الشكل الجديد لمستخدمي تطبيق الموبايل.