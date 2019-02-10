إنشاء شبكة تواصل اجتماعي للموتى (صور)

حققت شبكة تواصل اجتماعي جديدة حلم الحياة الأبدية عبر إنشائها تطبيقًا، يسمح لمستخدميه في إنشاء حسابات خاصة بهم تستمر في تحديث صفحاتهم بعد وفاتهم.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الموقع الذي يُسمى (Eter9)، يخضع حاليًا للتجربة، رغم ذلك يستطيع أي شخص الاشتراك به، حيث وصلوا حتى الآن لأكثر من 63000 مستخدم.

ويعمل الموقع عبر برنامج الذكاء الاصطناعي، حيث يُنشئ نسخةً افتراضيةً تُسمى ”النظير“، من النسخة الحقيقية للمشتركين المسجلين بالفعل، ويتعلم منهم كل اهتماماتهم، وفقًا لتحديثاتهم وتفاعلاتهم، ثم يبدأ بالنشاط بعد وفاتهم.

وسوف تكون صفحة ”النظير“ مسؤولةً عن الحياة الأبدية للمستخدم، حيث بعد وفاته ستنشر تلقائيًا في صفحته الافتراضية، محتويات وصور مثيرة للاهتمام، كما ويمكنها التفاعل والتعليق على الحسابات الأخرى، وذلك بطريقة تتماثل مع صفحته الحقيقية، ليبدو وكأن الشخص المتوفى حاضر.

وأوضح هنريك جورج، مؤسس Eter9، أن الهدف من إنشائه لتحقيق حلم الحياة الأبدية ولكن بطريقة غير تقليدية، حتى لو كانت عبر الفضاء السيبراني.