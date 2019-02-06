“غوغل” تطلق ميزة على “كروم” لحماية كلمات المرور من التسريب

أطلقت شركة “غوغل” ميزة جديدة لمتصفحها الإلكتروني Chrome وهي عبارة عن إضافة تحمل اسم Passwrod Checkup، تتمثل في قيام متصفحك “كروم” بالتأكد من أن كلمات المرور التي تقوم باستخدامها للدخول إلى خدمة إلكترونية لم يتم تسريبها من قبل في أي عملية تسريب أو اختراق لقواعد البيانات الإلكترونية.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن ميزتها الجديدة ترتكز على قاعدة بيانات مكونة من حوالي مليار اسم مستخدم وبريد الكتروني وكلمة مرور تم جمعها من مختلف التسريبات المنتشرة على الإنترنت، وتتم مطابقة كلمات المرور التي يدخلها المستخدم عند الدخول لإحدى الخدمات أو المواقع الإلكترونية، وفي هذه الحال تُظهر الإضافة رسالة تنبيهية تخبر المستخدم بأن كلمة مروره قد تم تسريبها من قبل وتنصحه بتغييرها لحماية خصوصيته.

وتتوفر إضافة “غوغل” الجديدة من خلال متجر إضافات وتطبيقات “كروم”، ولا تعتبر الوحيدة التي تقدم تلك الميزة، فهناك العديد من الخدمات التي تساعد المستخدمين على التأكد مما إذا كان أحد حساباتهم الإلكترونية قد تم تسريب بياناته أم لا، مثل خدمة WatchTower من خدمة إدارة كلمات المرور 1Password، وكذلك خدمة HaveIbeenPwned والتي تقدم لك قاعدة بيانات ضخمة من خلال موقع الكتروني يحمل الاسم نفسه ويسمح لك بالبحث بإيميلك للتأكد من عدم تسريب بيانات أي حساب إلكتروني يحمل الإيميل نفسه.

من جهة أخرى، أطلقت شركة أبل تحديثها الجديد الخاص بنظام تشغيل هواتفها الذكية iOS 12.2، والذي يحمل العديد من المزايا المتنوعة، بعضها يتعلق بالتصوير بمؤثرات بصرية جديدة، والبعض الآخر متعلق بالأمان.

ووفقًا لما نشره موقع “إنجادجيت” التقني، فإن التحديث الجديد يحمل على متنه 4 مؤثرات بصرية جديدة من نوع Animoji في صورة وجوه حيوانات، وهي القرش والزرافة والبومة والخنزير.

بعض المستخدمين الأوليين الذين تعاملوا مع التحديث على شبكة شركة AT&T لاحظوا ظهور علامة 5GE، التي تحل محل علامة LTE، حيث تشير إلى المرحلة الانتقالية بين الجيل الرابع والجيل الخامس لخدمات الموبايل.

إلى جانب ذلك، فإن الإصدار الجديد من iOS سيأتي كذلك بميزة خاصة بوضع التحكم في حصول المواقع الإلكترونية عبر متصفح الويب Safari على المعلومات التي تجمعها مستشعرات الحركة Gyroscopes والتسارع Accelerometer، بحيث إن المستخدم يمكنه تشغيلها أو غلقها متى يحلو له، ولكن الميزة بشكل افتراضي Default فهي مغلقة.

وتعتبر تلك المعلومات مهمة بالنسبة للمواقع التي تحاول تقديم تجارب تفاعلية داخل نظارات الواقع الافتراضي، إلى جانب المواقع التي تحاول تقديم محتوى يتفاعل معه المستخدم عبر تحريك هاتفه بيديه في بعض الاتجاهات.

وتعتبر شركة أبل من أكثر الشركات التقنية التي تحاول تطوير تقنيات جديدة متعلقة بمجال الواقع المعزز AR، وعلى الرغم من ذلك، فإنها لم تطلق بعد أي منتجات مثل نظارات تعتبر تطبيقًا مباشرًا لتلك التقنيات.