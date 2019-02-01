مؤسس “صراحة” يطلق تطبيقًا جديدًا لانتقاد الموظفين لشركاتهم

أطلق المطور السعودي زين العابدين توفيق، مؤسس تطبيق “صراحة” الشهير، تطبيقًا جديدًا يحمل اسم Enoff، وهو يتشابه كثيرًا مع فكرة “صراحة”، حيث يسمح للموظفين بنشر مشاكلهم مع شركاتهم سواء كانت إدارية أو متعلقة بالعنف أو التحرش الجنسي أو اللفظي.

وتتوفر خدمة Enoff، والتي تعني “كفى Enough”، على منصة تشغيل أجهزة أبل iOS وكذلك على الويب في صورة موقع إلكتروني، ما يسمح للمستخدمين إمكانية إنشاء حسابات إلكترونية على الخدمة، بحيث ينضمون بعد ذلك إلى المؤسسة التي يعملون بها في حال كانت متوفرة على المنصة بشكل رسمي، ومن ثم يبدأون في مشاركة مشاكلهم.

وأشارت الخدمة الجديدة، إلى أن هدفها الرئيسي هو “تقديم وسيلة قوية للموظفين ممن يتعرضون للعديد من المضايقات في بيئات العمل المختلفة، والتي قد تحدث في صور مختلفة، مثل: التحرش اللفظي أو العنف الجسدي أو التعنت الإداري وبالتأكيد التحرش الجنسي، بحيث يتمكن الموظف من الإبلاغ عما يعانيه داخل مؤسسته، مع الحفاظ الكامل على خصوصية هويته بحيث لا يتم التعرف عليه”.

واللافت في الخدمة الجديدة، أن لها نفس الهدف الرئيسي الذي أنشأ زين العابدين من أجله “صراحة” في البداية، والتي تحولت مع انتشارها إلى منصة رائدة على مستوى العالم، من حيث تبادل الرأي بين المستخدمين وأصدقائهم في انطباعاتهم عن بعضهم البعض، دون الكشف عن هويتهم، ولكن بمرور الوقت فقدت الخدمة الأصلية بريقها بعد أن كانت قد تربعت على عرش متاجر التطبيقات من الآب ستور والبلاي ستور؛ وذلك بعد مشاكل تقنية متعلقة بجمع التطبيق لكافة قائمة جهات الاتصال من هاتفك دون علمك.

وعلى الرغم من طرد “صراحة” من المتاجر، إلا أن فريق “صراحة”، المكون من 10 أفراد فقط، نجح في تطوير “Enoff” وإدخاله إلى متجر أبل من جديد، ويجري حاليًا تجهيز الإصدار الموجه لمستخدمي أندرويد.