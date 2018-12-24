“مايكروسوفت” تخطط لإطلاق كاميرات ويب بتقنية “4K”

كشفت تسريبات داخلية من شركة “مايكروسوفت” أنها تعتزم العودة إلى سوق “كاميرا الويب”، من خلال إصدارات قيد الإعداد، ستتوافق مع نظام تشغيل “Windows 10” ووحدات تحكم “Xbox One”.

وسيكون لدى “كاميرات الويب”، التي ستكون بدقة “4K”، وظيفة “Windows Hello”، حتى يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول باستخدام الوجه على أي جهاز كمبيوتر يعمل بنظام “Windows 10” وفق موقع “تيك رادار” المتخصص.

كما سيتمكن المستخدم من تسجيل الدخول إلى حسابه بجهاز “Xbox One” بمجرد الوقوف أمام الكاميرا – وهو أمر لم يكن ممكنًا منذ أن أغلقت “مايكروسوفت” برنامج “Kinect”.

ولم يذكر الموقع الكثير من التفاصيل حول ما يمكن توقعه أو موعد إطلاق هذه الأجهزة، لافتًا إلى أن “Surface Hub 2 الذي يركز على الأعمال التجارية يأتي ملحقًا بكاميرا ويب، لذلك قد يتم تطوير التقنية الجديدة على غرار نماذج متشابهة”.

وتستمر”مايكروسوفت” في طرح أجهزة جديدة مع العلامة التجارية “Surface”، لذا من المنطقي أن تتقدم الشركة إلى فئة كاميرا الويب أيضًا، إذ شدد قبل بضعة أيام رئيس شركة بانوس باناي على أن برنامج أجهزة “مايكروسوفت” سيصبح أكبر وأكثر طموحًا من الآن فصاعدًا.