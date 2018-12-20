زيادة صادمة في المكالمات المزعجة بجميع أنحاء العالم خلال 2018

وجدت شركة تروكولر Truecaller، التي تقدم خدمة معرف المتصل caller ID ومقرها في ستوكهولم، أن المكالمات الهاتفية المزعجة ارتفعت بنسبة هائلة بلغت 300% في جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري 2018 مقارنة بالعام الماضي.

وأفاد تقرير للشركة بتلقي المستخدمين 17.7 مليار مكالمة مزعجة وغير مرغوب فيها على مستوى العالم، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

وهذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 5.5 مليار مكالمة مزعجة تلقاها المستخدمون في العام الماضي.

وتقول الشركة إن واحدة من كل 4 مكالمات واردة يتلقاها المستخدم هي مكالمة مزعجة وغير مرغوب فيها.

ولتجميع البيانات قامت الشركة بالبحث في البيانات المجمّعة من قِبل مستخدميها، مع الأخذ بعين الاعتبار المكالمات التي تم وضع علامة “مزعجة spam” عليها من قِبل المستخدمين أو وضع علامة عليها تلقائيًا بواسطة برنامج الشركة.

وكان من بين النتائج المفاجئة الأخرى في التقرير أن مزودي خدمات الاتصالات يبدو أنهم من بين أكثر مقدمي المكالمات المزعجة.

وقالت الشركة إن “أكبر نمط يمكن أن نراه هو أن المشغلين في جميع أنحاء العالم هم أكبر مرسلي المكالمات المزعجة”.

وكان مزودو خدمات الاتصالات من بين أكثر المتصلين بالمكالمات المزعجة في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك البرازيل التي احتلت المركز الأول عالميًا في تلقي المكالمات المزعجة هذا العام وتليها الهند.

وأبلغ مستخدمو البرازيل عن تلقي 37.5 مكالمة مزعجة في الشهر، وهي زيادة تمثل نسبة 81% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الشركة أن “المكالمات المزعجة تتضمن عادة قيام المحتالين بجمع الأموال لأسباب غير منطقية، على سبيل المثال يتصل بك شخص ما ويخبرك أن الكهرباء على وشك قطعها ومن أجل بقائها عليك تحويل أموال فورًا”.