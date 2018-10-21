فيسبوك تكشف عن أجهزة دردشة مرئية جديدة

صرحت شركة فيسبوك عملاق التواصل الاجتماعي، أنّها تريد تعميق الروابط بين الأشخاص من خلال أجهزة دردشة مرئية جديدة يُطلق عليها اسم Portal و Portal Plus.

وهذه الأجهزة عبارة عن مزيج من شاشة وكاميرا ويب وسماعة ذكية، وستكون متوفرة في البداية في السوق الأمريكية فقط.

وتتابع الكاميرا تلقائيًا المشاركين في مكالمة الفيديو الموجودين في الغرفة، وإذا انضم شخص آخر إليهم فسيتم تضمينه تلقائيًا في الصورة.

ويقول أندرو بوسورث، نائب رئيس فيسبوك للواقع المعزز والواقع الافتراضي: “لقد حققت فيسبوك نجاحًا كبيرًا في ربط الناس عبر الإنترنت والهواتف الذكية، لكن لدينا أيضًا رغبة كبيرة لإيجاد علاقة أعمق”.

ويتوفر هذا المنتج في طرازين يختلفان بشكل أساسي في حجم الشاشة وسماعة الصوت.

يحتوي الطراز الأرخص Portal على شاشة عرض 10 بوصات، في حين أن بورتال بلاس Portal Plus الأكثر ثمنًا يحتوي على شاشة 15 بوصة عالية الوضوح.

ويحتوي كلا الطرازين على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، وكلاهما يمكنه تشغيل الموسيقى والتحدث من خلال سماعات الصوت.

وسوف يصل الطرازان إلى السوق الأمريكية، في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، مع سعر لـ Portal بمبلغ 199 دولارًا أمريكيًا و349 دولارًا لـ Portal Plus.

وتريد فيسبوك أيضًا تحسين الاجتماعات في أماكن العمل باستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وسوف يتطلب ذلك غرف مؤتمرات افتراضية تجتمع فيها الشخصيات معًا.