بعد 3 أشهر من الاحتيال.. أبل تطرد تطبيقًا خبيثًا يسرق عملات المستخدمين المشفرة (فيديو)

حذفت شركة أبل تطبيق محفظة العملات المشفرة EOSIO Wallet Explorer من متجرها للتطبيقات أب ستور، وذلك بعد ارتفاع أصوات شكاوى المستخدمين ممن تعرضوا لسرقة ما يملكونه من عملات مشفرة EOS من داخل محافظهم دون سابق إنذار، وكانت الخسائر فادحة.

ووفقًا لما نشره موقع TNW التقني، فإن التطبيق قام بتحويل عملات من محافظ المستخدمين دون رضاهم أو إذنهم، ولكن لم يتم الإفصاح بعد عن عدد المتضررين من هذا التصرف المريب.

وكان من ضمن المتضررين التوأم HodgeTwins، صانعا المحتوى المصور على يوتيوب، وقاما بنشر فيديو يطالبان التطبيق بإعادة عملاتهما المشفرة التي اختفت، وتُقدر بـ 8500 دولار.

وقد ثار غضب المستخدمين بسبب استمرار التطبيق المثير للشكوك على أب ستور مدة ثلاثة أشهر منذ دخوله في تموز/يوليو الماضي، دون أن تقوم أبل بأي إجراء ضده، سواء بطرده أو التحقيق والبحث فيما يقوم به من أفعال غريبة في محافظ المستخدمين دون علمهم.

ولم تعلن أبل أي تفاصيل حول أسباب طرد التطبيق من متجرها، كما أنها لم تنشر أي بيانٍ حول موقفها منه حتى الآن.