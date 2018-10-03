“مايكروسوفت” تكشف النقاب عن 3 أجهزة حواسيب هجينة (فيديو)

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كشفت شركة “مايكروسوفت” عن 3 أجهزة جديدة في مؤتمرها الذي عُقد في نيويورك الثلاثاء، وكان مخصصًا لأجهزة السيرفس، إذ أطلقت الشركة رسميًا الجيل الثاني من “سيرفس لاب توب 2” ، والجيل السادس من “سيرفس برو6″، التي تعتبر حواسيب هجينة تعمل كـ”لاب توب” و”تابلت” في الوقت نفسه، كما أعلنت عن إعادة اللون الأسود الجميل إلى أجهزتها الجديدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يأتي “سيرفس برو 6” مُزودًا بشاشة بحجم 12.3 بوصه بدقة وضوح 2736 × 1824 بيكسل، ويشمل الجهاز الذي يأتي بسمك 8.5 ملم معالجات إنتل رباعية النوى، ونظام تبريد جديد يزيد من سرعة الأداء بنسبة 67% ومن عمر البطارية 3.5 ساعة إضافية، مقارنة بالموديلات السابقة ليصل إلى 13.5 ساعة.

ويوفر الجهاز خيارات متنوعة من ذاكرة الوصول العشوائي، 8 و16 جيجابايت بايت، وذاكرة تخزين بأحجام 128 و512 و512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

كما أعلنت الشركة عن أن “سيرفس برو 6” متوفر للطلب المسبق ابتداءً من اليوم، بأسعار تبدأ من 899 دولارًا، وسيتوفر في المتاجر الرسمية ابتداءً من 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويأتي “سيرفس لاب توب 2” مزودًا بشاشة بحجم 13.5 بوصه، بدقة وضوح 2256 × 1504 بيكسل، كما يتميز الجهاز الذي يأتي بسمك 14.48 ملم معالجات إنتل الجيل الثامن، وبطارية تدوم لـ14.5 ساعة متواصلة من العمل، وكشفت الشركة أنه أيضًا سيكون متاحًا للطلب المسبق بدءًا من اليوم وبسعر 999 دولارًا.

وأطلقت الشركة جهازها الثالث في المؤتمر، وهي “سماعات سيرفس المضادة للضوضاء، التي من المقرر أن تتوافر باللون الرمادي الفاتح فقط، وتدعم المساعد الصوتي “كورتانا” الخاص بشركة مايكروسوفت.

كما تم تزويد السماعة ببطارية تدوم 15 ساعة عند ربطها بالهاتف من خلال البلوتوث، و50 ساعة في حالة استخدام كابل 3.5 ملم، على أن تتوفر السماعة بسعر 350 دولارًا، في حين يمكن تسجيل حسابك في موقع الشركة لإبلاغك في حال توفرها للحجز المسبق.