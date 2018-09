“تويتر” تطور شكل الموقع على أجهزة الكمبيوتر ليبدو كتطبيق (فيديو)

أطلقت شركة “تويتر” نسخة مطورة من موقعها لأجهزة الكمبيوتر تتميز ببعض مزايا تطبيق الهاتف.

ولن يتاح الإصدار المحدّث سوى لحفنة من المستخدمين، وستتضمن مزايا إضافية مثل علامة التبويب “استكشاف” والقدرة على حفظ الإشارات المرجعية على موقع “تويتر” من أجهزة الحاسوب.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هذه المزايا الجديدة لم تكن متاحة سوى على إصدار الهاتف، وحتى الآن لم تفصح الشركة عن عدد المستخدمين المشمولين في التجربة أو ما إذا كانت تخطط لإطلاق التحديثات لجميع المستخدمين قريبًا.

وتتيح أداة الإشارات المرجعية، التي تمت إضافتها إلى تطبيق الهاتف في شهر فبراير/شباط الماضي، للمستخدمين حفظ تغريدة أو صورة أو مقطع فيديو إلى قائمة إشاراتهم، واستعادتها وقت الحاجة.

كما طرحت “تويتر” علامة التبويب “استكشاف” في شهر يناير/كانون الثاني على تطبيق الهاتف، لمساعدة المستخدمين على استطلاع الصيحات والموضوعات الجديدة والبقاء على اطلاع بما يحدث.

وفضلًا عن ذلك، أضافت الشركة خاصية توفير البيانات والتي من شأنها منع تحميل الصور تلقائيًا على الموقع، وحدثت صندوق إعداد التغريدات.

وأعلنت “تويتر” الاختبار في تغريدة يوم الخميس الماضي، وقالت: “نحن نختبر تحديثًا جديدًا لموقعنا، ولكن لن يراه سوى عدد قليل من الناس اليوم”.

وأضافت: “نرجو أن تخبروننا بآرائكم وما أعجبكم وما تفتقدونه في التحديث الجديد إذا كان متاحًا لكم، وإذا لم يكن متاحًا ترقبوه”.

ويشير هذا البيان إلى أن الشركة تختبر التحديث قبل إطلاقه على نطاق واسع لاحقًا.

Love to use Bookmarks and want it on web? Into scrolling through Explore to see what's happening?

We are testing out a new Twitter for web, which a small number of people will see today. Love it? Missing something? Reply and tell us. Don't have the new experience? Stay tuned. pic.twitter.com/w4TiRrVFHU

— Twitter (@Twitter) September 6, 2018