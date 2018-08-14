طفل يثير القلق في أمريكا باختراق نموذج يحاكي موقع نتائج انتخابات فلوريدا

نجح صبي أمريكي في اختراق نموذج يحاكي موقع نتائج انتخابات ولاية فلوريدا، خلال 10 دقائق وغير الأسماء والنتائج؛ وهو ما يثير القلق قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات وانتخابات اتحادية.

وبحسب منظمي مؤتمر “ديف كون” للتسلل الإلكتروني، على موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، فإن الفتى البالغ من العمر 11 عامًا، كان الأسرع بين 35 من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا، نجحوا جميعًا في اختراق نماذج محاكاة لـ 6 ولايات غير محسومة النتائج أثناء المؤتمر.

وقام المشاركون بتغيير أسماء الأحزاب وأضافوا نحو 12 مليار صوت إلى قوائم المرشحين.

ويهدف المؤتمر الذي عقد على مدار 3 أيام، مطلع الأسبوع الحالي، إلى اكتشاف قوة البنية التحتية للانتخابات في الولايات المتحدة، حيث سيتم إرسال تفاصيل نقاط الضعف إلى الولايات، فيما رحبت الرابطة الوطنية لأمناء الولايات بجهود المؤتمر.

وأكدت الرابطة المسؤولة عن فرز الأصوات، أن الأنظمة الفعلية التي تستخدمها الولايات سيكون لها إجراءات حماية إضافية.

وأضافت: “سيكون من الصعب جدًا محاكاة هذه الأنظمة؛ نظرًا لأن العديد من الولايات تستخدم شبكات فريدة وقواعد بيانات معدة خصيصًا ومجهزة ببروتوكولات أمنية جديدة ومتطورة”.