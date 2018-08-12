في مهمة تاريخية.. “ناسا” تطلق مسبارًا لكشف ألغاز العواصف الشمسية (فيديو)

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” الأحد، مسبار “باركر” الذي يعتبر أول مركبة فضائية من صنع الإنسان مصمّمة لعبور الغلاف الجوّي للشمس، في مهمة تاريخية من شأنها حماية الأرض من خلال كشف ألغاز العواصف الشمسية الخطرة.

وقال معلق “ناسا” مع انطلاق المسبار على متن صاروخ “دلتا 4-هافي” من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا الساعة الـ 03,31 (07,31 بتوقيت غرينيتش) “ثلاثة، اثنان، واحد، انطلاق!”.

وهذا المسبار غير المأهول سيقترب أكثر من أي مركبة أخرى من صنع البشر من وسط المجموعة الشمسية، كما أن هذه المهمة مصممة للغوص في الغلاف الجوي للشمس أو ما يعرف بهالة الشمس على أن تستمر سبع سنوات.

وقد نجح الإطلاق الأحد غداة إرجاء العملية إثر مشكلة في ضغط الهيليوم رصدت قبل دقائق من الإقلاع المقرر أساسًا السبت بحسب وكالة “ناسا”.

ووصفت “ناسا” هذه المهمة بأنها “أول مركبة فضائية تلامس الشمس”، وقد بلغت تكاليف المهمة مليارًا و500 ألف دولار.

ويعوّل العلماء على المسبار باركر ليكون أول جهاز بشري يراقب الشمس عن كثب، عن بعد ستة ملايين كيلومتر تقريبًا، وهي مسافة تعدّ قريبة جدًا من هذا النجم الملتهب الذي يبعد عن الأرض 150 مليون كيلومتر.

ويوازي حجم هذا المسبار حجم سيارة صغيرة، وهو يحمل أجهزة مخصصة لدراسة الغلاف الجوي للشمس ومراقبة سطحها.

ويقول جاستن كاسبر أحد العلماء المسؤولين عن المهمة والأستاذ في جامعة ميشيغن الأميركية “سيساعدنا المسبار باركر على تحسين قدرتنا على توقّع الرياح الشمسية التي تضرب الأرض”.

وأفاد مدير قسم علوم الكواكب في وكالة ناسا جيم غرين من ناحيته “سنبلغ منطقة مثيرة للاهتمام تكون فيها الرياح الشمسية على ما نعتقد في تسارع”، مضيفًا أنه “سيكون ذلك في المواضع التي نرى فيها حقولًا مغناطيسية هائلة ستمر بقربنا عندما ستنطلق المقذوفات الكبيرة المتأتية من الهالة في المجموعة الشمسية”.

وفي مؤشر إلى الاهتمام الذي توليه “ناسا” لهذه المهمة، فإن هذا المسبار هو الأول الذي يطلق عليه المسؤولون في وكالة الفضاء الأمريكية اسم عالم ما زال على قيد الحياة، وهو عالم الفيزياء الفلكية الشهير يوجين باركر البالغ من العمر -اليوم- 91 عامًا.

وقد أبدى هذا العالم الذي كان أول من طوّر نظرية الرياح الشمسية في العام 1958، “إعجابه” بهذه المهمة.