“لينكد إن” يطلق ميزة إرسال الرسائل الصوتية

أعلنت شبكة المهنيين “لينكد إن” إطلاقها ميزة جديدة لتبادل الرسائل الصوتية بين المستخدمين، والتي ستسمح لهم أن يرسلوا معلومات وبيانات بين بعضهم بأصواتهم دون الحاجة للكتابة.

وعبر بعض المستخدمين عن استيائهم من الميزة الجديدة والتي ستجعل صناديق بريدهم الوارد مليئة بالرسائل الصوتية، التي ستضطرهم إلى الاستماع إليها في أوقات قد لا يكون لديهم خيار الاستماع، سواء بسبب وجودهم في مكان عام أوعدم توفر سماعات أذن لديهم.

في الوقت نفسه، وجد غالبية المستخدمين أن الميزة الجديدة ستوفر عليهم وقتًا طويلًا من الكتابة، بالإضافة إلى أنهم سيتمكنون من إرسال كم هائل من المعلومات في وقت قصير قد لا يتعدى تسجيل مقطع صوتي ثلاثين ثانية.

وتعتبر الشبكة المهنية الأولى في العالم آخر شبكات التواصل الإلكتروني التي تقدم تلك الميزة إلى مستخدميها، فجميع الشبكات الاجتماعية تقريبًا توفر تلك الميزة حاليًا، بالإضافة إلى خدمات التراسل الفوري.