قميص ذكي يتيح لمرتديه رؤية قلبه (فيديو)

صممت شركة “كيرسكوب” البريطانية للتطوير التكنولوجي، قميصًا ذكيًا، باستخدام تقنية تخطيط الصورة الضوئية، والواقع الافتراضي المعزز، وأطلقت عليه اسم Virtuali-Tee.

ويُتيح القميص الجديد لمن يرتديه رؤية قلبه النابض في الوقت الحقيقي، وذلك لمتابعته ومعرفة معدل دقاته.

وذكرت قناة WBC الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن القميص يعمل عبر تطبيق يمكن تنزيله على الهواتف الذكية، حيث أنه عند طلب قياس معدل ضربات القلب، تصور كاميرا الهاتف قلب من يرتدي القميص في الوقت الحقيقي، ثم تكشف فجأةً نافذة على القميص، تُظهر قلبًا افتراضيًا يعرض صورة تشريحية دقيقة للقلب الحقيقي، مع معدل ضرباته الحقيقية، وفي الوقت الحقيقي.