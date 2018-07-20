“واتساب” يضع حدًا أقصى لعدد مرات تمرير الرسائل إلى مجموعات الشات

أعلنت خدمة التراسل الفوري “واتساب” عن تحديد عدد المرات المسموح فيها بإعادة إرسال الرسائل المستقبلة إلى المحافظ الجماعية بحد أقصى 20 مجموعة محادثات للرسالة الواحدة، وذلك في محاولة للحد من انتشار الشائعات حول الخدمة.

ويأتي ذلك في ظل انتشار ظاهرة نشر الأخبار الكاذبة عبر رسائل الواتساب في الهند، حيث تسبب الأمر بمقتل العشرات منذ العام الماضي، لذلك شدّدت المنصة المملوكة لشركة “فيسبوك”، على أن يكون الحد الأقصى في الهند 5 مجموعات فقط.

ويعد ذلك هو الإجراء الثاني من نوعه لتحديد انتشار الشائعات، حيث قام موقع “واتساب” بوضع علامة بكلمة Forwarded على أي رسالة تتم إعادة توجيهها من محادثة لأخرى، بحيث يعرف مستقبلها أن الطرف المرسل ليس من كتبها، وإنما قام بنشرها فقط دون علم، وبالتالي هناك احتمال لوجود معلومات خاطئة فيها.

وتعد الهند أكبر سوق لاستخدام “الواتساب” في العالم، إذ إن هناك 200 مليون مستخدم شهري للخدمة، لذلك يحاول الموقع الحفاظ على سلامة وصحية هذا السوق، وجعل الخدمة مناسبة، ومريحة، قدر الإمكان لمستخدميها هناك.