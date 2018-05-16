تعرف على مزايا المحادثات الجماعية الجديدة على واتساب

كشفت خدمة “واتساب” عن مجموعة مميزة من التحديثات الجديدة للرسائل الجماعية داخل تطبيقها، إذ وسّعت من نطاق سلطات مديري المحادثات الجماعية، بالإضافة إلى أنها ساعدت على تنظيم التواصل بين أعضاء المحادثات، مع إمكانية المتابعة المستمرة لما يتم إرساله فيها.

ووفقًا لما نشره موقع “فينتشر بيت” التقني، فإنه يمكنك الآن داخل المحادثة الجماعية أن تتابع جميع الرسائل التي يتم توجيهها لك مباشرة عبر ذكر اسمك بعد علامة “@”، وهي ميزة المتابعة Catch Up، وترسل لك إشعارات بالرسائل التي يتم ذكرك فيها، في حال لم تكن متابعًا للمحادثة وقت إرسال تلك الرسائل داخلها.

كما أن مؤسسي المحادثات الجماعية لا يمكن أن يتم حذفهم من داخل المحادثات التي قاموا بإنشائها، ويمكنهم أن يحددوا صلاحيات لبعض أعضاء تلك المحادثات، بأنْ يكون لهم سلطات داخل التطبيق أكثر من غيرهم، إضافة إلى إمكانية وضع وصف دقيق للمحادثة، والذي يمكن أن يتضمن قواعد المشاركة في المحادثة التي على أعضائها الالتزام بها، بالإضافة إلى الأغراض الرئيسة لتلك المحادثة.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان “جان كوم”، أحد مؤسسي واتساب، عن مغادرته فيسبوك واستقالته من منصبه، وأشارت التقارير إلى أن الاستقالة سببها هو اختلاف بين كوم وفيسبوك على خصوصية المستخدمين، وذلك بعد أن غادر المؤسس الآخر برايان أكتون في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وستتوافر المزايا الجديدة لهواتف أندرويد وأجهزة iOS تدريجيًا خلال الأيام المقبلة لتصل إلى عموم المستخدمين حول العالم.