رسميًا.. أمريكا تسمح باستخدام “طائرات دون طيار” بـ10 ولايات

أعلنت وزارة النقل الأمريكية عن أسماء الولايات العشر التي فازت بحق اختبار تطبيق استخدامات مبتكرة للطائرات بدون طيار Drones، وذلك بعد الاختيار بين 149 فكرة لاستخدام الدرونز في الحياة العامة، بحيث سيتمكن الفائزون من تطبيق تلك الأفكار بالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة في تقنيات تشغيل الطائرات بدون طيار طوال مدة البرنامج التجريبي، وهي عامان ونصف العام.

وأكدت وزيرة النقل الأمريكية، إيلين تشاو، أن البرنامج الجديد، والذي يحمل اسم Integration Pilot، يعتبر نقلة كبيرة بتاريخ الطيران في الولايات المتحدة، وستجني الولايات المتحدة ثمار هذا البرنامج على مستوى العديد من المجالات، وستكون من الرواد الأوائل فيه، إذ سيتم جمع البيانات التي ستحصل عليها الدرونز طوال فترة تطبيق البرنامج، بحيث يتم تحليلها ودراستها والخروج منها بمجموعة من التشريعات التي تنظم أداء واستخدام تلك الطائرات الصغيرة.

وتتنوع المجالات التي ستستعين الولايات الفائزة فيها بالدرونز بين مسح الأراضي الزراعية وتوصيل البضائع للمنازل، والنجدة وقت الكوارث والأزمات، وفحص مواقع تطوير الطاقة النووية، إلى جانب استخداماتها الأمنية في المراقبة للحد من الجريمة وكذلك عمليات تنظيم المرور وإسعاف المصابين وتسهيل التوصيل بينهم وبين المستشفيات وغيرها من الاستخدامات.

وأوضحت تشاو أن الخطة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الطيران الفيدرالية تسعى نحو جذب أكبر قدر ممكن من قطاع الأعمال للتعاون مع الحكومة والمؤسسات البحثية والشركات التقنية التي تطور تقنيات الدرونز؛ كي يتم استخدام تلك الثورة التقنية الجديدة لإنعاش وتنمية الاقتصاد الأمريكي باستثمارات تصل إلى 82 مليار دولار، إلى جانب خلق 100 ألف فرصة عمل جديد من نوعها داخل السوق الأمريكي بحلول عام 2025.