زوكربيرغ “المزيف” يريدك أن تربح 750 ألف دولار

أعلنت شركة “فيسبوك” عن تعرض عدد كبير من مستخدمي خدمتيها فيسبوك وإنستغرام لمحاولات احتيال من جانب مجموعة كبيرة من الحسابات الوهمية، التي تنتحل صفة مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ، وكذلك مديرة التشغيل بالشركة شيريل ساندبيرغ، وذلك عبر استقبال رسائل نصية من تلك الحسابات تقول إن الضحايا قد ربحوا جوائز تصل إلى 750 ألف دولار.

وتطلب الحسابات الوهمية من الضحايا تحويل بطاقات تخفيضات بقيمة 200 دولار إليهم، بحيث تكون رسوم اشتراكهم في المسابقة، وعندها سيتمكنون من الحصول على جائزتهم.

وأكدت الشبكة أنها قامت بحظر جميع الحسابات التي تنتحل شخصية المديرين السابق ذكرهم، لحماية المستخدمين من أي محاولات احتيال أخرى في المستقبل.

وتعد مشكلة الحسابات المزيفة واحدة من أكبر المشكلات التي وضعت فيسبوك في مأزق كبير مع المستخدمين، حيث إنها كانت سببًا رئيسيًا في استخدام شبكة فيسبوك في عملية التلاعب الروسي بالانتخابات الأمريكية، وكذلك عمليات التحرش بالمستخدمين من خلال حسابات غير حقيقية، لأن تلك الحسابات تعتبر وسيلة سهلة لإخفاء هوية أي شخص عندما يقوم بأي فعل مخالف أو غير قانوني على الشبكة الاجتماعية.