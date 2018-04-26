غوغل تستبدل “إيموشن المسدس” برشاش ماء (صورة)

أعلن موقع “إيموجيبيديا” المتخصص في متابعة أحدث تطورات عالم الرموز والوجوه التعبيرية، أن شركة غوغل استبدلت رمز السلاح الناري لديها في مختلف خدماتها، بمسدس مياه، وذلك في محاولة للحد من انتشار السلاح والحد من العنف.

ويأتي هذا الإجراء من جانب غوغل على غرار ما قامت به أبل في 2016 عندما حذفت رمز المسدس الناري واستبدلته بمسدس مياه أخضر اللون، وحذا حذوها تويتر وفيسبوك.

وستكون غوغل بذلك آخر من يتبنى استخدام المسدس المائي على حساب مسدس الرصاص، وبالتأكيد سنرى هذا التغيير على متن هواتف أندرويد ورموزها التعبيرية الأصلية التي تأتي افتراضيا عليها.

وبذلك ستعتبر شركة مايكروسوفت هي الوحيدة حتى الآن التي ما تزال متمسكة بمسدس الرصاص.