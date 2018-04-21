الخصوصية الجديدة.. “فيسبوك” يحاول الحصول على بصمات وجوه مستخدميه في أوروبا 

بدأ موقع “فيسبوك” في إطلاق رسالة تنبيهية للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي، ليقوموا بتأكيد موافقتهم على أن يجمع الموقع بصمات وجوههم من الصور، وذلك انصياعًا لقوانين الخصوصية الجديدة GDPR، التي ستدخل حيز التفعيل في الـ25 من أيار/مايو المقبل.

وقال بعض المستخدمين الأوروبيين الذين وصلتهم الرسالة، إن “رسالة التنبيه التي يظهرها فيسبوك تحاول أن تكسب موافقة المستخدمين عبر الضغط عليهم، وهذا غير منطقي لأن هذه الموافقة لا بد أن يتخذها المستخدم بناءً على تفكير في جميع جوانب القرار، وما سيترتب عليه من نتائج”.

وبالرجوع إلى إدارة “فيسبوك”، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الموقع أن “هذه الرسالة الجديدة جزء من تجهيزات الخدمة للالتزام بالمعايير الجديدة للخصوصية في الاتحاد الأوروبي، وستصل فيما بعد للعالم كله”.

وقالت المتحدثة إن “المستخدم عليه أن يوافق أو يرفض حسبما يرى الميزة وتأثيرها على خصوصيته، فالميزة مغلقة حتى يقوم بتفعيلها المستخدم”.

ويعتبر الموضوع حساسًا بسبب المحاولات السابقة من جانب الشبكة الاجتماعية لبيع بيانات المستخدمين، كما هو الحال في أزمة شركة “كامبريدج أناليتكا” البريطانية، التي اتضح أنها قامت بسرقة بيانات ما يفوق 87 مليون حساب على “فيسبوك” معظمهم من الأمريكيين.

وبسبب عدم وجود سياسات رقابية قوية من جانب “فيسبوك”، على التطبيقات والخدمات التي تستخدم قاعدة بيانات مستخدميه، فقد تمكن التطبيق وغيره من عشرات الخدمات من استخدام تلك البيانات في أغراض تضر بالمستخدمين.