“غوغل” تطلق مبادرة باللغة العربية لمواكبة التطور التكنولوجي (فيديو)

أطلقت شركة غوغل مبادرة تعليمية جديدة باللغة العربية، موجهة إلى جميع الشباب وصغار السن والسيدات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمساعدتهم على تعلم واحتراف أدوات العالم الجديد من مهارات سوق الديجيتال والعالم الرقمي، ليكون لهم دور فاعل في مستقبل العالم.

وفقًا لما نشرته الشركة على مدونتها الرسمية، فإن مبادرة “مهارات من غوغل، تستهدف تقديم التدريب المتكامل لقطاع كبير من الشاب وصغار السن، وإمدادهم بجميع المهارات المطلوبة من تسويق إلكتروني وتجارة إلكترونية، وإنشاء مواقع الويب وتطوير المحتوى المرئي، وغيرها من مهارات سيحتاجون إليها كي يكونوا مستعدين لتطويرأنفسهم، وقادرين على بداية أعمالهم الخاصة أو الانهماك في سوق العمل”.

وقد أوضحت “غوغل” بأن “هذه المبادرة ستتعاون مع مجموعة من المراكز والمؤسسات التنموية العربية، مثل مؤسسة إنجاز العرب، ومؤسسة مسك السعودية، لتساعدهم في تنمية الأوضاع التعليمية في الدول العربية”.

وعلى مستوى “إنجاز العرب”، ستقدم المبادرة مليون دولار للمساعدة في تنمية 100 ألف مدرسة وجامعة على مستوى الدول العربية، لمساعدة وتدريب الشباب على الوسائل الإلكترونية الحديثة والمهارات، التي لابد أن يتسلحوا بها قبل دخولهم لسوق العمل.

أما بالنسبة إلى “مسك”، فستقدم المبادرة تدريبًا مكثفًا لمجموعة من 100 ألف شاب سعودي ، نصفهم سيكون من السيدات، لتشجيعهم على المشاركة والتفاعل في بناء وتطوير السوق العملي.

يتوفر على موقع المبادرة حوالي أكثر من 100 درس وفيديو من المحتوى المتخصص في العديد من المجالات، ويمكن للدارس أن يشترك في أكثر من دورة، وسيحصل في النهاية على شهادة معتمدة بما درسه، وذلك من خلال موقع المبادرة.