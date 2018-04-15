تحديث جديد.. يمكن لـ”ياهو” أن يقرأ رسائلك ويتتبع صورك 

أعلنت شركة Oath، والتي يندرج تحتها ياهو وAol، عن تحديث جديد في سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بالخدمتين، حيث ترغب الشركة في أن يتم جمع الكثير من التفاصيل حول رسائلك الإلكترونية وصورك وملفاتك وسجلات محادثاتك.

ووفقًا لما نشره موقع ذا فيرج التقني، فإن السياسات الجديدة تنص على حق الشركة في قراءة إيميلات المستخدم وملفاته وصوره التي يتبادلها كمرفقات في رسائله البريدية الإلكترونية، بالإضافة إلى قراءة وتحليل كافة محادثاته الفورية على منصاتها؛ بهدف فهم اهتمامات المستخدم وتوجيه الإعلانات إليه على هذا الأساس.

وتنص السياسة الجديدة على أنه من حق الشركة أن تقرأ ملفات البيانات الوصفية المتضمنة داخل الصور وهي تحمل اسم EXIF، والتي تتضمن بيانات حول إحداثيات المكان الذي تم فيه التقاط الصورة، وكذلك تفاصيل حول نوع الكاميرا ومواصفاتها، إلى جانب معايير الصورة مثل درجة الإضاءة ونوع مستشعر التصوير ومعدل سرعة فتحة العدسة.

وأثار التحديث الجديد جدلًا واسعًا حول نوايا الشركة المالكة لياهو حاليًا، وهي Verizon، والتي تعتبر إحدى كبرى الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات في الولايات المتحدة، حيث إن التوقعات التي سبقت صفقة استحواذها على ياهو كانت تشير إلى أن الهدف منها هو وضع يديها على بيانات عدد كبير من المستخدمين الذين يحتفظون بإيميلاتهم على الخدمة الشهيرة، ما سيوفر لها قاعدة بيانات جمهور يمكن أن تستفيد منها بتحليلها وتقديمها للمعلنين.

وتعرضت منصة البريد الإلكتروني ياهو في 2014 إلى عملية اختراق واسعة تسببت في تسريب كم ضخم من البيانات الخاصة بأكثر من مليار بريد إلكتروني، ولكن يبدو أن ياهو الآن ترغب في أن تسلب مستخدميها بياناتهم بإرادتهم هذه المرة.