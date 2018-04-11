تسريبات تكشف شكل سماعة فيسبوك الذكية (صور)

في أعقاب فضيحة الخصوصية الجارية لـ”فيسبوك” علّقت الشركة خططها لإطلاق سماعتها الذكية التي تعمل بالأوامر الصوتية.

وكشفت براءة الاختراع المسربة حديثًا بعض الصور الأولى لشكل الجهاز الذي من المتوقع أن ينافس سماعة أمازون الذكية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وفَّرت الوثيقة التي تحمل عنوان “جهاز إلكتروني”، القليل من التفاصيل حول ميزات المنتج.

ووفقًا للتقارير، قُدّمت براءة الاختراع في ديسمبر 2016، وتم تسريبها اليوم الأربعاء، وهي تُظهر جهازًا صغيرًا مربعًا ذا ثقوب على اللوحة العلوية التي يصدر منها الصوت، كما تظهر صورة أخرى للجزء السفلي من الجهاز أزرارًا على سطح مستوٍ قد يكون شاشة من نوع ما.

وعلى مدار العام الماضي، تزايدت التكهنات أن شركة “فيسبوك” تخطط لإطلاق جهاز للدردشة المرئية، أو سماعة منزلية ذكية.

وخلال الشهر الماضي، ظهرت تقارير تفيد أن الشركة كانت تصمم سماعتين ذكيتين باسم “ألوها”، و”فيونا”، وأشارت إلى أن كلتيهما تحتويان على شاشات تعمل باللمس، وغيرها من الميزات المتقدمة، مثل التعرّف على الوجه.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة الجهاز إلى 499 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 370 جنيهًا إسترلينيًا، مما يجعل سعرها أعلى بكثير من المنتجات المماثلة الموجودة حاليًا في السوق، مثل سماعة أمازون إيكو دوت التي تكلف 39 دولارًا فقط.