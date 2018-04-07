أوامر إيرانية “عليا” بحجب تطبيق روسي شبيه بـ”التلغرام”

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، عن تلقيها أوامر من كبار المسؤولين في البلاد، اليوم السبت، تفيد بحجب تطبيق “تم تم TamTam” الروسي، وهو تطبيق للتواصل الاجتماعي تشبه خدماته تطبيق التلغرام.

ونقل موقع “آمد نيوز”، عن مسؤول في وزارة الاتصالات قوله، إن “الوزارة تلقت أوامر، اليوم السبت، من كبار المسؤولين في النظام الإيراني، تأمر بحجب تطبيق TamTam الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ولم يكشف المسؤول عن الأسباب التي دعت النظام لاتخاذ خطوة حجب التطبيق، إلا أن طهران قررت حجب تطبيق تلغرام الشهير قبل نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، الأسبوع الماضي.

واعتبر بروجردي، خلال مقابلة صحفية، إن “التلغرام بات يهدد الأمن القومي الإيراني، وبالتالي تم اتخاذ قرار بحجبه قبل نهاية الشهر الجاري”.

ويعود تطبيق “TamTam” إلى شركة “ميل رو غروب” الروسية التي تعد واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات، ولا توجد إحصاءات عن عدد الإيرانيين الذين يستخدمون هذا التطبيق، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أنه “بعد عزم السلطات حجب تطبيق التلغرام، لجأ بعض المستخدمين إلى استخدام تطبيق “تم تم” المشابهة خدماته للتلغرام”.

ويقدم التطبيق، الذي ظهر العام الماضي، خدمات لتبادل الرسائل النصية والصور، وحتى الرسائل الصوتية، والفيديوهات، مع المستخدمين الآخرين، الذين يعملون على هذا التطبيق، ويمكنه إظهار جميع مستخدمي التطبيق الموجودين في سجل الهاتف.

وأهم ميزاته هو أن بإمكان المستخدم تبادل الرسائل والصور والملصقات مع المستخدمين كأفرادٍ أو ضمن مجموعات، حتى في حال كانت سرعة الإنترنت بطيئة نوعًا ما، أما في حال انقطاع الإنترنت أثناء كتابة الرسائل، يقوم البرنامج تلقائيًا بإعادة إرسال الرسائل المكتوبة فور اتصال الجهاز بالشبكة، كما يمكن للمستخدم أن يستعمل التطبيق كمستخدم عادي، أو كمدونٍ أو صاحب علامة تجارية معينة يريد الترويج لها.